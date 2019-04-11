Denizli Beyaz Ay Çekirdeği Üreticileri, Çin'ten İthal Edilen Ürüne Savaş Açtı

Beyaz ay çekirdeği üreticileri, Çin
'ten ithal edilen ürüne savaş açtı Denizli
'de beyaz ayçekirdeği üreticileri son yıllarda piyasaya hakim olan ithal siyah Çin ay çekirdeğine karşı savaş başlattı. 1500 üreticinin oluşturduğu Tavas
Ovası Genç
Çiftçiler Grubu, şehrin işlek noktalarında stantlar kurup siyah ayçekirdeğine karşı daha ucuz ve lezzetli olan beyaz ay çekirdeği ücretsiz dağıtıp, tanıtım atağına geçti.
Tavas ilçesindeki beyaz ay çekirdeği üreticileri, son yıllarda piyasaya hakim olan ithal siyah Çin ay çekirdeğine karşı harekete geçti. İlk adım olarak kendi aralarında birleşen üreticiler, Tavas Ovası Genç Çiftçiler Grubu'nu kurdu. 1500 ay çekirdeği üreticisi bulunan Tavas Ovası Genç Çiftçiler Grubu, siyah ay çekirdeği mücadele etmek için ikinci adım olarak tanıtım atağı başlattı. Üçüncü adım olarak ise ücretsiz olarak dağıtılmak üzere aralarından 1.5 ton ay çekirdeği toplandı. Ardından ise Denizli'nin en kabalalık 4 ayrı noktasında stantlar açıldı ve vatandaşlara ücretsiz beyaz ay çekirdeği dağıtılmaya başlandı. Üreticiler vatandaşlara, siyah Çin çekirdeğini değil, yerli ve milli olan beyaz ay çekirdeği tercih etmelerini önerdi. Fiyatı daha ucuz ve tadı lezzetli olan beyaz ay çekirdeğin tüketilmesini isteyen üreticiler, vatandaşların diğerinin Çin'den ithal edildiğini bilmedikleri için tercih ettiklerini söyledi.
Çekirdek üreticisi İsmail Şardaş, ithal edilen Çin çekirdeği nedeniyle Türk çekirdek üreticisinin mağdur olduğunu, önlem alınmasını istedi. Beyaz ay çekirdeğinin, daha ucuz ve lezzetli olmasına rağmen, Çin ay çekirdeğinin piyasaya hakim olduğuna dikkati çeken Şardaş, Çin ay çekirdeğine meydan okuyoruz. Tavaslı üreticiler olarak yerli ve milli olan çekirdeğimize sahip çıkıyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz kendi çiftçisine ve ay çekirdeğimize sahip çıksın. Bizim çekirdeğimiz, Çin çekirdeğine karşı daha lezzetli ve ucuzdur. Aramızda 1.5 ton çekirdek topladık. Temizletip,
paketlettik. Kurduğumuz stantlarda ücretsiz dağıtımını yapıyoruz. Yaklaşık 10 bin paket dağıtacağız. Denizli bölgesi çekirdek üretiminde Türkiye
genelinde yüzde 20'lik pazara sahip. 32 bin 500 ton üretim yapıldı, piyasaya sokulan Çin ay çekirdeği nedeniyle satışlarımız oldukça geriledi. Vatandaşlar siyah ay çekirdeğin Çin'den ithal edildiğini bilmiyor. Biz de yetkililerden ithal çekirdeğe karşı belli bir kota yada vergi konmasını istiyoruz. Siyah çekirdeğin kilosu kalitesine göre 18 ile 22 lira arasında değişirken, bizim beyaz ay çekirdeğimiz ise kilosu 12 ile 13 lira arasında satılıyor dedi.