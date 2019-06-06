DENİZLİ Beyaz cennete ziyaretçi akını

Beyaz cennete ziyaretçi akını
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale
, ramazan bayramında ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye
'nin en önemli turizm noktalarından olan beyaz cenneti görmek için gelen yerli ve yabancı turistler, travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'yi görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Travertenler üzerinde yürüyen ve doğal güzelliğin tadını çıkaran ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Balon turları, paraşüt uçuşları ile ziyaretçilerine eğlenceli aktivite olanakları sunan ve dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale'de, Hierapolis Antik Kenti ile 1800 yıllık antik tiyatro, özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu. Bazı turistler de yaz kış sıcaklığı 36 derece olan 2 bin 500 yıllık Kleopatra
Antik Havuz'una girerek tarihi sütunlar arasında yüzme fırsatı yakaladı.
ZİYARETÇİLER TATİLİN TADINI ÇIKARDI
Pamukkale'ye gelen ziyaretçilerden Didem Susmaz, ramazan bayramı tatilini Pamukkale'de geçireceğini belirtip, Bayram tatili benim için muhteşem geçiyor. Pamukkale çok güzel bir yer. Travertenlerin üzerinde yürümek harika bir his diye konuştu. Bayram tatili nedeniyle Hatay
'dan Pamukkale'ye gelen Yusuf Çalışkan, beklediğinden daha güzel bir manzarayla karşılaştığını vurgulayıp, Pamukkale çok nadide bir güzelliğe sahip. Bu doğal oluşumları herkesin görmesi lazım. Büyüleyici bir turizm alanı burası. Buranın da doğasına zarar vermeden korumak gerekiyor dedi. Denizlili ziyaretçilerden Şerife İlkimen ise, Pamukkale'nin dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu söyleyerek herkesin hayatında en az bir kez bu doğal güzelliği görmesi gerektiğini belirtti.