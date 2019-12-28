Denizli-beyaz cennette yılbaşı bereketi - Son Dakika

Beyaz cennette yılbaşı bereketi

Denizli'de, yılbaşı öncesi, beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale, ziyaretçi akınına uğradı. Otellerdeki doluluk oranının yüzde 90 olduğu, yılbaşında ise bu oranın yüzde 100'e ulaşacağı belirtildi.

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden biri olan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de, 2020 yılına girmek isteyenler otellerdeki yerlerini ayırtmaya başladı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği beyaz cennette yılbaşı için doluluk oranları yüzde 90'ları bulurken, yılın son gününde otellerin tamamen dolacağı belirtildi.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, kış turizminde ziyaretçilerin termal suların bulunduğu bölgeleri ve kayak merkezlerini tercih ettiğini dile getirerek şöyle konuştu

Pamukkale termal ve tarihi özellikleriyle, tarih ve doğal güzellikleri bir arada taşımasıyla, bütün yıl yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor. Pamukkale'deki otellerde yılbaşı nedeniyle doluluk oranı şu anda yüzde 90'lara ulaştı. Ancak yılın son günü olan 31 Aralık'ta bu oranın yüzde 100 olmasını bekliyoruz. Yeni yılı Pamukkale'de karşılamak isteyen yerli ve yabancı misafirlerin çok yoğun talebi var. Bölgedeki otellerde program yapanlar da var, yapmayanlar da var. Yılbaşı programı yapan otellere özellikle yerli misafirler talep gösteriyor. Pamukkale doluluk oranlarını yüzde 90'larda tutarak 2020 hedeflerine ulaşacak. Yılbaşı programlarında bazı otellerde sanatçılar da var. Programa göre çeşitli fiyatlar da bulunuyor. Her bütçeye uygun fiyatlar var. Bazı tesislerde yabancı müşteriler de olduğu için yılbaşı eğlencesi yok, ancak onlara yönelik programlar yapacaklar.