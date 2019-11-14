Denizli beyaz diş hayaliyle dişlerini kaybetmişti, şimdiki sorunu unutkanlık

** 'Delirten hastalık' olarak da bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisi kondu

** "Beni bu duruma sokan dişçinin bile adını unuttum"

ANTALYA'da yaşadığı dönem dişlerindeki siyahlıklardan kurtulmak için operasyon geçiren, çenesinde başlayan ağrı nedeniyle 32 dişini çektirmek zorunda kalan Denizlili Sunay Öztürk'ün 'delirten hastalık' olarak bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisiyle sinirleri kesildi. Yaklaşık 1.5 yıl önce Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi olduktan sonra taburcu edilen Öztürk, kullandığı ilaçların unutkanlığa yol açmaya başladığını belirterek, "Beni bu duruma sokan dişçinin bile adını unuttum" dedi.

Alanya'da turizm sektöründe çalışan 2 çocuk sahibi 41 yaşındaki Sunay Öztürk, 2 yıl önce dişlerini beyazlatmak amacıyla zirkonyum kaplama yaptırma kararı aldı. Almanya'da doğan, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve İtalyanca konuşan Öztürk, bankadan 10 bin lira kredi çekip, özel bir diş polikliniğine başvurdu. Öztürk'ün üstten ve alttan 10'ar olmak üzere 20 dişi kaplama için kesildi. İstediği beyaz dişlere kavuşmak için gün sayan Öztürk, bir süre sonra yine aynı polikliniğe geldi. Azı dişinde ağrı olduğunu söylemesine karşın, iddiaya göre, Öztürk'e kaplama işlemi gerçekleştirildi. İşlemin ardından birkaç gün sonrası azı dişindeki ağrının diğer dişlere vurmasıyla doktoruna tekrar başvuran Öztürk'e, antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar verildi. Bu ilaçları kullanmasına rağmen ağrıları dinmeyen Öztürk, azı dişi ile ağrı hissettiği diğer 3 dişinin çekilmesini istedi. Dişleri çekilen Öztürk'ün ağrıları yine kesilmedi. Yaklaşık 2 ayda 32 dişini kaybeden Öztürk, ağrı kesiciler fayda etmediği için uyuşturucu ilaçlarla ağrılarından kurtulmaya çalıştı. Öztürk, beyin ve sinir cerrahına giderek durumunu anlattı. Burada Öztürk'e 'delirten hastalık' olarak da bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisi kondu. Son çare olarak beyin ameliyatına giren Öztürk'ün operasyon sonunda da ağrıları dinmedi. Öztürk'ün yaşadığı acı dolu günler, başının yanı sıra kalbini ve tansiyonunu da etkiledi.

ÇENEYE GİDEN SİNİRLERİ KESİLDİ

Tedavi için arayışlara giren Öztürk, Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne başvurdu. Burada yapılan operasyonla çeneye giden sinirleri kesildi. Çene cerrahisi işleminden sonra da ağrılarından kurtulamayan Sunay Öztürk, acılara dayanamadığını ifade edip, ötanazi olmak için araştırmaya giriştiğini söyledi. Öztürk'ün yaşadığı sorun üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Yaklaşık 1.5 yıl önce Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yatırılan Öztürk, tedaviye olumlu yanıt verdi. Ağrıları dinmeye başlayan Öztürk'e, protez diş takıldı. Ağrıları hafifleyen Öztürk, taburcu edildi.

'UNUTKANLIK BAŞLADI'

Tedavisinin ardından Öztürk, memleketi Denizli'ye taşındı. Kullandığı ağrı kesicilerin etkisini kaybetmeye başladığını söyleyen Öztürk, ilaçların kendisinde unutkanlık yapmaya başladığını kaydetti. Bugüne kadar tedavisine 160 bin lira para harcadığını ifade eden Öztürk, "Geriye dönük şeyleri unutmaya başladım. İlaçlarımı kullanıp kullanmadığımı hatırlamıyorum. Kızımın okuldan çıkıp çakmadığını hatırlamıyorum. Unutmamak için kitap okuyup örgü örüyorum. Kendimi sarhoş gibi hissediyorum. Varımı yoğumu her şeyimi bu rahatsızlık yüzünden kaybettim. Beni bu hale sokan diş hekiminin bile adını unuttum. Benim isteğim ağrılarım ve yüzümdeki felcin geçmesi" dedi.