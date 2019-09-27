Denizli bir gün önce aldığı kamyoneti kazada hurdaya döndü

Bir gün önce aldığı kamyoneti kazada hurdaya döndü

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, yol kenarındaki tarlaya devrilen kamyonetteki 2 kişi kazada yaralandı. Yaralanan sürücü Şevket Bilgen'in aracını, 1 gün önce aldığı öğrenildi.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Denizli- Antalya karayolu Bozkurt ilçe girişi yakınlarında meydana geldi. Şevket Bilgen (55) yönetimindeki 48 UN 450 plakalı hırdavat yüklü kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki ağaca çarpan kamyonet, tarlaya devrildi. Kazada sürücü Şevket ile oğlu Serdar Bilgen (31) yaralandı. Sürücü Bilgen ambulansla Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağından hafif yaralanan Serdar Bilgen'in ise tedavisi olay yerinde yapıldı. Jandarma, kazaya ilgili soruşturma başlattı. Hafif yaralanan Serdar Bilgen, hurdaya dönen aracı dün (perşembe) İzmir'den aldıklarını ve memleketleri Isparta'nın Yalvaç ilçesine giderken kaza yaptıklarını söyledi. Serdar Bilgen, Aracımızla tarlaya devrildik. Kendi imkanlarımızla güçlükle dışarı çıkabildik. Ben şans eseri fazla yara almadan kurtuldum. Eski aracımızı satıp, bu aracı dün 35 bin liraya almıştık. Şu an kullanılamaz hale geldi. Ekmek teknemizle böyle bir kaza yaşadığımız için üzgünüz dedi. Öte yandan hastanede tedavisi devam eden sürücü Bilgen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.