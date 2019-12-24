Denizli bir haftada dört mevsim yaşadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli bir haftada dört mevsim yaşadı - Son Dakika

Denizli bir haftada dört mevsim yaşadı

6 saat önce

Denizli'de bir hafta içinde dört mevsim birden yaşandı.

Denizli bir haftada dört mevsim yaşadı, System.String[]

Denizli'de bir hafta içinde dört mevsim birden yaşandı. Geçtiğimiz hafta güneşli hava hakim olurken, lodosun ardından kar ve yağmur geldi.


Denizli'de geçtiğimiz hafta hava sıcaklığı 18 dereceye kadar ulaştı. Sıcak havanın ardından Pazar günü lodos, hafta başında ise kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Dün sabah saatlerinde başlayan yağmur, kent genelinde hala etkisini sürdürüyor.


Hafta sonu lodosla birlikte yaprakların dökülmesi ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Düşen yaprakların fotoğrafı sosyal medya platformlarında yer buldu.


Lodosun ardından kentte yağmur ve kar yağışı başladı. Özellikle Denizli'nin yüksek kesimlerine yağan kar, vatandaşları sevindirdi. Nikfer Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 35 santimetreye kadar ulaştı. Vatandaşlar kar yağan bölgelerde hatıra fotoğrafı çektirdi. - DENİZLİ

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:38 Kaynak: İHA
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