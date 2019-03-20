Son Dakika Haberleri: Denizli Bir Kişi Yaralandı

Denizli Bir Kişi Yaralandı

18 dakika önce

Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem(2)DEPREMDE BİR KİŞİ YARALANDIDenizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sırasında 1'nci kattan sokağa atlayan bir kadının yaralandığı belirtildi.

Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem

(2)

DEPREMDE BİR KİŞİ YARALANDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sırasında 1'nci kattan sokağa atlayan bir kadının yaralandığı belirtildi. Ayrıca ilçedeki kırsal mahallelerde bazı kerpiç evlerin hasar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan ilk depremin ardından saat 09.36'da 4.8, 09.41'de 4.5 büyüklüğünde olmak üzere, yine merkez üssü Acıpayam olan iki sarsıntı daha meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:36 Kaynak: DHA

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