Son Dakika Haberleri: Denizli Bomba Gibi Patlayan Kombi Yangına Neden Oldu

Denizli Bomba Gibi Patlayan Kombi Yangına Neden Oldu

1 saat önce

Bomba gibi patlayan kombi yangına neden olduDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki bir binanın ikinci katındaki dairede kombinin patlamasıyla yangın çıktı.

Bomba gibi patlayan kombi yangına neden oldu

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki bir binanın ikinci katındaki dairede kombinin patlamasıyla yangın çıktı. Ev sahibi Sercan Şahin, 2 yaşındaki kızı Serra Sina Şahin ile dışarı çıkarak canlarını kurtarırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 66 Sokak'ta bulunan bir binanın ikinci katındaki Sercan Şahin'e ait dairenin balkonundaki kombi, bugün saat 15.30 sıralarında büyük bir gürültüyle patladı. Patlamayla birlikte yangın çıktı. Balkon perdesinin tutuşmasının ardından yangın kısa sürede büyüdü. Ev sahibi Sercan Şahin, 2 yaşındaki kızı Serra Sina Şahin ile dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevleri yarım saatte söndürdü. Evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Canlarını zor kurtardıklarını belirten Sercan Şahin, "Patlama sesinin ardından alevleri gördüm. Çocuğumu kucaklarayarak hemen aşağıya indim. Aile olarak mağdur olduk, her şeyimiz yandı. Doğalgaz dağıtım şirketinden gelen yetkililer, gaz kaçağı olduğunu söyledi. Bir hafta önce kombi için yetkili firmayı arayıp bakımlarını yapmaları için aramıştım. Bir haftadır gelmediler. Kombi yetkili firmasından şikayetçi olacağım" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:51 Kaynak: DHA

Merkezefendi, Güncel
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