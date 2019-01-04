Son Dakika Haberleri: Denizli Buldanlı Kestaneciler, Seri Üretimle Kazanacak

Denizli Buldanlı Kestaneciler, Seri Üretimle Kazanacak

53 dakika önce

Buldanlı kestaneciler, seri üretimle kazanacakDenizli'de, kestane üretimiyle de ön plana çıkan Buldan ilçesinin Alandız Mahallesi'nde, kestane üretim tesisi kuruldu.

Denizli Buldanlı Kestaneciler, Seri Üretimle Kazanacak, System.String[]
Buldanlı kestaneciler, seri üretimle kazanacak

Denizli'de, kestane üretimiyle de ön plana çıkan Buldan ilçesinin Alandız Mahallesi'nde, kestane üretim tesisi kuruldu. Yıllık 300 ton kestane üretimi yapılan mahalledeki tesis sayesinde, 'kestane şekeri' ve 'çikolatalı kestane'de seri üretime geçilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ortak olduğu Buldan ilçesindeki Alandız Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, seri kestane şekeri ve çikolatalı kestane üretimine hazır hale geldi. Yılda 300 ton kestane üretimi yapan mahallede kurulan tesiste, ilk deneme üretimi yapıldı. Katma değerli ürün elde edilerek üreticinin ve bölge halkının daha fazla gelir sağlaması için yapılan çalışmalar, kısa süre sonra meyvelerini verecek. Tesiste kestane şekeri ve çikolatalı kestanede seri üretime geçilecek. Marka tescil işlemleri de tamamlanan kestane şekeri kısa süre sonra, 'Alandız Kestane Şekeri' adı altında piyasaya sunulacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Denizli'nin gelişimi ve yararına olan her projeye destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Alandız Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde en kısa sürede seri üretime geçilecek. Böylesi güzel yöresel ürünümüzü, öncelikle yurt içi, inşallah zamanla da tüm dünyayla buluşturmayı hedefliyoruz. Biz her zaman üreticimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çünkü bu güzellikler Denizli'mize kazanç olarak dönecek dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:49 Kaynak: DHA

Buldan, Denizli, Ekonomi
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