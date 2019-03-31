Denizli Büyükşehir Adayı Ümit Bahtiyar Oyunu Kullandı
58 dakika önce
MİLLET İttifakı'nın Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı İYİ Parti'li Ümit Bahtiyar, oyunu kullandı.
MİLLET İttifakı'nın Denizli
Büyükşehir Belediye Başkan adayı İYİ Parti
'li Ümit Bahtiyar
, oyunu kullandı.
Millet İttifakı Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı İYİ Parti'li Ümit Bahtiyar, oyunu eşi Nurcihan Bahtiyar ile birlikte, Pamukkale
ilçesi Atalar Mahallesi'ndeki Sadettin Kıbrıslıoğlu İlkokulu'nda kullandı. 1019 numaralı seçim sandığında oy kullanma işlemini gerçekleştiren Bahtiyar, kentte demokratik bir seçim kampanyası yürütüldüğünü belirterek, "3 aylık bir kampanya süreci yürüttük. Çok demokratik bir kampanya oldu. Bütün partilerin belediye başkan adaylarına teşekkür ediyorum. Bugün de vatandaşlarımız duyduklarını, gördüklerini, projelerimizi değerlendirecekler. Yaşadığımız seçimlerin kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:32 Kaynak: DHA
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