Denizli Büyükşehir Ata'nın mirasına sahip çıkıyor - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Ata'nın mirasına sahip çıkıyor

Denizli Büyükşehir Ata'nın mirasına sahip çıkıyor Denizli Büyükşehir Belediyesi Gazi İlkokulunun restorasyon projesini hazırlayacak Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim seferberliği sırasında Anadolu'da yapılan okullardan birisi...

Denizli Büyükşehir Ata'nın mirasına sahip çıkıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Gazi İlkokulunun restorasyon projesini hazırlayacak

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim seferberliği sırasında Anadolu'da yapılan okullardan birisi olan Denizli Gazi İlkokulunun restorasyon projesini hazırlayacak.

Denizli'nin tarihi değerlerini restore ederek kente kazandıran Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kez Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim seferberliği sırasında Anadolu'da yapılan okullardan biri olan Denizli Gazi İlkokulu'nun restorasyon projesini hazırlayacak. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın 1984 tarih 130 sayılı kararı ile tescillenen Denizli Gazi İlkokulu'nun restorasyonunun yapılabilmesi için "rölöve", "restitüsyon", "restorasyon" ve "mühendislik" projelerinin hazırlanmasına ilişkin Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalanacak. İmzalanacak protokolle, 1931 yılında yapımına başlanan, 1932-1933 eğitim-öğretim yılında ise hizmete giren Denizli Gazi İlkokulu'nun restorasyon projesini Denizli Büyükşehir Belediyesi hazırlayacak.

"Bizim için büyük mutluluk"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, göreve geldikleri ilk günden itibaren antik dönemden başlayarak beylikler, Selçuklu, Osmanlı ve cumhuriyet dönemine kadar kentin geçmişine tanıklık eden çok sayıda değere sahip çıktıklarını söyledi. Denizli'deki tarihi değerlerin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmaya devam ettiklerini, 88 yıl önce inşa edilen Denizli Gazi Okulu'nun restorasyon projesini hazırlayacaklarını belirten Başkan Zolan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim seferberliği sırasında şehrimize yapılan eğitim kurumumuza sahip çıkacağız inşallah. Projeyi hazırlamak bizim için büyük mutluluk olacak. Bu önemli değerimiz de inşallah gelecek nesillerimize aktarılacak" diye konuştu.

Denizli Gazi İlkokulu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim seferberliği sırasında Anadolu'da yapılan okullardan birisi olan Denizli Gazi İlkokulu, 1932-1933 ders yılında açılmıştır. Mimar Kemalettin Bey'in projesi uygulanan yapı 8 derslik olarak inşa edilmiş daha sonra bölünerek 10 derslik haline getirilmiştir. Cumhuriyet dönemi ilk mekteplerinden Gazi Okulları olarak bilinen yapılardandır. İlkokulun 3 yıl olduğu dönemde tasarlanan yapı eğitim yapıları ve hükümet konaklarının plan tipine benzemektedir. Bina, cumhuriyetin ilanından sonra Ankara'dan tüm yurda yayılan birkaç plan tipinin Anadolu'ya yansıması olarak görülebilir. Yapı sadece Denizli'nin değil aynı zamanda cumhuriyet dönemi eğitim-öğretim yapılarının da özgün mimarlığının güzel bir örneğidir.

Denizli Büyükşehir Ata'nın mirasına sahip çıkıyor
Denizli Büyükşehir Ata'nın mirasına sahip çıkıyor
Denizli Büyükşehir Ata'nın mirasına sahip çıkıyor
Denizli Büyükşehir Ata'nın mirasına sahip çıkıyor

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizli Büyükşehir Ata'nın mirasına sahip çıkıyor - Son Dakika

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