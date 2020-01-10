Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan gazetecilerin gününü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan gazetecilerin gününü kutladı - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan gazetecilerin gününü kutladı

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek gazetecilerin gününü kutladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan gazetecilerin gününü kutladı, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek gazetecilerin gününü kutladı.


10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Başkan Zolan, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, yönetim kurulu üyeleri ve cemiyet üyesi basın mensupları katıldı. Boyacı, Denizli basınına verdiği katkıları ve Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ne nazik ziyareti nedeniyle Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti. 9 yıl sonra yeniden düzenlenen Kristal Horoz Basın Ödülleri Yarışması'nı da Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirten Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, "Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yerel basına verdiği destekleri vesilesiyle Başkanımız Osman Zolan'a çok teşekkür ediyorum" dedi.


"Haberin doğru bir şekilde milletimize duyurulması çok önemli"


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, saat mefhumu gözetmeksizin ve 365 gün gece gündüz demeden vatandaşların haber alma hakkı için çalışan, görev yapan gazetecilerin gününü kutladı. Başkan Osman Zolan, "Göreve geldiğimiz günden itibaren yerel basını hep önemsedik. Sizler bizim sesimiz, gözümüz, kulağımızsınız. Sizler aracılığıyla haberin doğru bir şekilde milletimize duyurulması çok önemli. Denizli Gazeteciler Cemiyeti ile bugüne kadar hep birlikte olduk, ortak projeler gerçekleştirdik" dedi.


"Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır"


Denizli Büyükşehir Belediyesinin her zaman basın mensuplarının yanında olduğunu söyleyen Başkan Zolan, "Çünkü sizler Denizli'ye fayda sağlayacak, marka değerini daha da güzelleştirmek için tüm dünyaya haberleri ulaştırıyorsunuz. Sizlerin yapmış olduğu haberlerle algı ve olgu anlamında Denizlimiz çok güzel noktaya geldi. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Kristal Horoz Basın Ödülleri Yarışması'nın 2020 yılında da gerçekleştirilmesini arzu ediyoruz" dedi.


Başkan Osman Zolan, konuşmaların ardından günün anısına ve önemine Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Boyacı'ya çiçek takdim etti. Program sonunda hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - DENİZLİ

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Osman Zolan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:24 Kaynak: İHA
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