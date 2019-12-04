Son Dakika Haberleri: Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Zolan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisindeki fotoğrafları oyladı.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü" fotoğrafına oy veren Zolan, yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da Yaşam", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Zolan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel hale gelen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her biri çok özel olan fotoğraflar arasında seçim yapmanın çok zor olduğunu ifade eden Zolan, şunları söyledi:

"Anadolu Ajansımız, bizim göz bebeğimiz, ülkemize çok büyük hizmetler veriyor. Bu fotoğrafları gördüğümüzde de o derinliği, o hassasiyeti çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ben emek veren herkese teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Anadolu Ajansımızın kuruluşunun da artık 100. yılına yaklaşmış durumdayız. Dünyada ve Türkiye'de çok önemli görevler ifa ediyor. Ülkemizin sesi olarak tüm haberleri vatandaşlarımıza ulaştırmak için çıkmış oldukları yolda inşallah bu göreve devam etmesini diliyorum. Allahım yollarını açık etsin, AA'yı tebrik ediyorum. İnşallah hep böyle güzel fotoğraflar olsun. Bazı acı fotoğraflar da var ama inşallah hep güzel haberler olsun, güzel fotoğraflar olsun."

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Mustafa Yalçın, Behçet Alkan, Osman Zolan, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 20:13:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]