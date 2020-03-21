Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan "Dünya Su Günü" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan 'Dünya Su Günü' mesajı - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan "Dünya Su Günü" mesajı

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Zolan mesajında, su kaynaklarını korumak için Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün kurulduğu ilk günden beri pek çok önemli projeyi hayata geçirdiğini belirtti.

İnsanlığın ve hayatın en temel değeri olan suya sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade eden Zolan, şunları kaydetti:

"Şehrimizin büyükşehir olmasından itibaren bugüne kadar 5 bin 750 kilo metre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşedik. Şehrimizin büyük bir bölümünün altyapısını baştan aşağı değiştirerek Türkiye'nin en temiz içme suyunu halkımıza sunduk. Türkiye'nin en temiz suyunu tüketen bir şehir olarak bu güzel mirasımızı gelecek nesillere bırakmak zorundayız. Bugün bize ve tüm insanlığa düşen en temel görev, iklim değişiklikleri başta olmak üzere diğer tüm olumsuzluklara karşı suyumuzu korumak ve bu nimeti en verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanmaktır. Çünkü su hayattır. Susuz bir hayatın düşünülmesi de mümkün değildir."

Denizli'de hizmete sunulan arıtma tesislerine de değinen Zolan, "Suyun korunması ve tasarruflu kullanılması, dolayısıyla doğanın nimetlerinin gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde ulaştırılması konusunda hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bu günün tüm dünyanın suyu bilinçli, verimli ve tasarruflu kullanmasına vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya Su Günü, Osman Zolan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:50 Kaynak: AA

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