Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan Down Sendromlular Farkındalık Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan Down Sendromlular Farkındalık Günü mesajı - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan Down Sendromlular Farkındalık Günü mesajı

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan Down Sendromlular Farkındalık Günü mesajı, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

Osman Zolan, mesajında, her yıl 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nü Denizli Büyükşehir Belediyesi Down Kafeterya çalışanlarıyla kutladıklarını hatırlattı.

Bu yılki kutlamaların koronavirüs önlemleri nedeniyle iptal edildiğini ifade eden Zolan, gelecek yıl bu etkinlikleri daha coşkulu bir şekilde yapmayı istediklerini belirterek şöyle dedi:

"Özel çocuklarımız uzun yıllar bu güzel işletmemizde çok güzel işlere imza attı. Türkiye'ye örnek oldular. İşte çocuklarımıza fırsat verdiğimizde, onlara emek verdiğimizde sonuçların ne olacağını hep beraber gördük. Görmeye de devam edeceğiz inşallah."

Osman Zolan, 21 Mart, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:44 Kaynak: AA

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