Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nden, Barış Pınarı Harekatı'na destek

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısına başkanlık yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerinin tam olduğunu belirterek, "Allah ordumuzu muzaffer eylesin" temennisinde bulundu.



Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı Olağan Toplantısı'nın ilk birleşimi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili konuşan Başkan Osman Zolan, Türkiye'nin gelecekte kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak, kendi topraklarından göç etmek zorunda bırakılan insanlara güvenli bölge oluşturup ülkelerine dönmeyi sağlamak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak amacıyla operasyonun başlatıldığını söyledi. Ankara'da önceki gün düzenlenen toplantıda bir araya geldikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulus Akar'ın harekatla ilgili kendileriyle ayrıntılı bilgi paylaştığını anlatan Başkan Zolan, "Allah'ım ordumuzu muzaffer eylesin, inşallah çıkmış oldukları bu sefer zaferle sonuçlansın" dedi.



"Esas olan bizlerin uyanık olması"



Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir ayrım yapmaksızın tüm terör örgütlerinin karşısında durduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, şunları söyledi:



"Tüm dünyaya terör örgütlerinin karşısında nasıl durulması gerektiğini çok güzel bir şekilde gösterdik. Bugün de terör örgütlerinin ortadan kaldırılması noktasında hiçbir ayrım yapmaksızın o duruşu gösteriyoruz. Bulunduğumuz coğrafya rahat değil, çok değerli bir coğrafyada yaşıyoruz. Ecdadımız bize çok değerli bir yeri yurt edinmiş. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da içeriden ve dışarıdan saldırılarla, fitnelerle, fesatlarla bizi zayıflatmak adına gayretler olmaya devam edecek. Esas olan bizlerin uyanık olması, esas olan bizlerin birlik ve beraberlik içinde tek yumruk olması."



Meclisteki bütün partiler harekata destek verdiklerini açıkladı



Barış Pınarı Harekatı'yla hem terör örgütlerinin bertaraf edileceğini, hem de Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Suriyeli vatandaşların kendi ülkelerinde barınma imkanı olacağını ifade eden Başkan Zolan, "Bugün orada Mehmetçiğimiz ile birlikte Türk ordusu tarafından eğitilen ve daha önce Özgür Suriye Ordusu olarak adlandırılan Suriye Milli Ordusu, Suriye'deki terör örgütlerinin temizlenmesi noktasında aynı cephede aynı hedefe doğru mücadele etmektedirler. Allah'ım inşallah hep beraber muzaffer eylesin" ifadelerini kullandı.



Harekatın başlamasından bugüne şehit olan siviller ve askerler olduğunu belirten Başkan Osman Zolan, "9 aylık yavrumuz var, şehit Mehmetçiklerimiz var, Suriye Milli Ordusundan şehitler var. Allah'ım rahmet eylesin mekanları cennet olsun" diyerek Meclis üyelerini Fatiha okumaya davet etti. Duanın ardından söz alan AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekilleri de Türk Silahlı Kuvvetlerine destek mesajlarında bulundu. - DENİZLİ