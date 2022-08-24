Denizli Büyükşehir Belediyesi, Dar Gelirli Vatandaşlarla Konut Yapılması İçin Alınan Araziyi, Parça Parça Satışa Çıkardı - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Dar Gelirli Vatandaşlarla Konut Yapılması İçin Alınan Araziyi, Parça Parça Satışa Çıkardı

24.08.2022 15:07
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Dar Gelirli Vatandaşlarla Konut Yapılması İçin Alınan Araziyi, Parça Parça Satışa Çıkardı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 1989-1999 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ali Marım döneminde dar gelirli vatandaşlara konut yapılmak üzere Maliye Hazinesi’nden alınan arazinin önce 37 bin metrekaresi daha sonra 40 bin metrekaresini satışa çıkardı. İhale ilanları bir hafta arayla Resmi Gazete’de yayınlandı.

OKTAY YILDIRIM

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 1989-1999 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ali Marım döneminde dar gelirli vatandaşlara konut yapılmak üzere Maliye Hazinesi'nden alınan arazinin önce 37 bin metrekaresi daha sonra 40 bin metrekaresini satışa çıkardı. İhale ilanları bir hafta arayla Resmi Gazete'de yayınlandı.

Dar gelirli vatandaşlara konut yapılmak üzere, Maliye Hazinesi'nden alınan Denizli'deki 446 bin metrekarelik arazi, AKP'li yönetim tarafından parça parça satışa çıkarıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi söz konusu arazinin 3 parselini, geçen hafta Resmi Gazete'ye verdiği ilanla, 225 milyon 625 bin 860 TL muhammen bedelle satışa çıkarmıştı.

Belediye, Resmi Gazete'ye bir hafta arayla ikinci bir ilan daha vererek, satışa çıkarılan önceki parsellerin bitişiğindeki 4 parseli daha satacağını duyurdu. 240 bin metrekareden oluşan 4 parsel için belediye toplam, 240 milyon TL muhammen bedel belirledi. İlk üç parselin satış ihalesini 1 Eylül 2022 tarihinde yapacak olan belediye, ikinci parti arsa satışı ihalesini ise 8 Eylül 2022 tarihinde yapacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan satış kararına, CHP ve İYİ Partili üyeler karşı çıkmıştı.

ARAZİ DAR GELİRLİ İÇİN ALINMIŞTI

Denizli'de 1989-1999 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan CHP'li Ali Marım, söz konusu arazinin parsellenerek satışa çıkarılması kararı üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

"1998 yılında Maliye Hazinesi'nden 2 milyon metrekarelik alan satın aldık. Bir kısmında Umut projeleri gerçekleştirdik. Dar gelirli konut sahibi oldu. Üst tarafı yeşil alan olarak bıraktık. Umut projesi içinde kalan bir bölgedir. Gecekondu Önleme Bölgesi olarak planlanmıştı. Dar gelirli insanlar için ayrıldı. Onların konut sahibi olabilmesi için ucuz konut yapılacaktı. Proje olmadığı için rezerv alan olarak bekliyordu.  Burada rezidans yapmak, lüks konut yapmak dar gelirlinin önünü kapatmaktır. Dar gelirlinin bundan sonra konut sahibi olması mümkün değil. Bu alan satılarak dar gelirlinin hakkı gasp ediliyor. En azından belediyeler ucuz konut yaparak bu sorunu çözebilir."

"BELEDİYE 90 MİLYON DOLARA SATMAK İSTEMİŞTİ"

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında, aynı yönetim tarafından söz konusu 446 bin metrekarelik araziyi, bir bütün olarak 312 milyon 217 bin 500 TL tahmini bedelle satışa çıkarmıştı. Ancak satış yapılmamıştı. Araziyi bütün olarak satamayan belediye, araziyi yaklaşık 10'ar bin metrekarelik parsellere bölen imar planı değişikliği yaptı ve parsellere 15 katlı inşaat hakkı tanıdı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın kızının 2018'deki nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katılmıştı.

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Kaynak: ANKA

Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli Büyükşehir Belediyesi, Dar Gelirli Vatandaşlarla Konut Yapılması İçin Alınan Araziyi, Parça Parça Satışa Çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediyesi, Dar Gelirli Vatandaşlarla Konut Yapılması İçin Alınan Araziyi, Parça Parça Satışa Çıkardı - Son Dakika
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