Denizli Büyükşehir Belediyesi 3 milyon TL'lik öğrenim yardımı yapacak

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılında lise ve dengi okullar düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik yapacağı öğrenim yardımı müracaatları 4 Ekim Cuma günü sona erecek.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik sürdürdüğü öğrenim yardımı başvuruları 4 Ekim 2019'da son buluyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, www.denizli.bel.tr internet sayfası üzerinden gerçekleştirilen başvuruların kendilerinden istenilen resmi evrakları eksiksiz olarak tamamlayarak aşırı yoğunluğa mahal verilmemesi için bir an önce teslim edilmesini istedi. Öğrenim yardımı almaya hak kazanan 3 bin öğrenciye 10 ay boyunca ayda 100 lira olmak üzere toplamda 3 milyon TL öğrenim yardımı yapılacak.



Başvurular ilçelerden de yapılabilecek



Denizli merkez ve tüm ilçelerden yapılabilecek başvurularda dikkate alınacak şartlar şu şekilde: "Öğrencinin T.C vatandaşı olması, lise ve dengi okullarda öğrenim görüyor olması (Açık Lise, Özel Okul, Kolej ve Temel Liselerde öğrenim gören öğrenciler başvuruda bulunamaz) ailesinin belediye mücavir alan sınırları içinde (Denizli) ikamet etmesi gerekecek. Bunun yanında öğrencinin başka yerden burs almaması, ailesinin ekonomik durumunun zayıf olması, okulunda başarılı olması, kamu haklarından yasaklı olmaması, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı bulunmaması, sınıf tekrarı yapmamış olması ve devam ettiği okuldan disiplin cezası almamış olması şartları aranacak." - DENİZLİ