Son Dakika Haberleri: Denizli Büyükşehir Belediyesi 3 milyon TL'lik öğrenim yardımı yapacak
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Denizli Büyükşehir Belediyesi 3 milyon TL'lik öğrenim yardımı yapacak

18 dakika önce

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılında lise ve dengi okullar düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik yapacağı öğrenim yardımı müracaatları 4 Ekim Cuma günü sona erecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 3 milyon TL'lik öğrenim yardımı yapacak, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılında lise ve dengi okullar düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik yapacağı öğrenim yardımı müracaatları 4 Ekim Cuma günü sona erecek.


Denizli Büyükşehir Belediyesinin lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik sürdürdüğü öğrenim yardımı başvuruları 4 Ekim 2019'da son buluyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, www.denizli.bel.tr internet sayfası üzerinden gerçekleştirilen başvuruların kendilerinden istenilen resmi evrakları eksiksiz olarak tamamlayarak aşırı yoğunluğa mahal verilmemesi için bir an önce teslim edilmesini istedi. Öğrenim yardımı almaya hak kazanan 3 bin öğrenciye 10 ay boyunca ayda 100 lira olmak üzere toplamda 3 milyon TL öğrenim yardımı yapılacak.


Başvurular ilçelerden de yapılabilecek


Denizli merkez ve tüm ilçelerden yapılabilecek başvurularda dikkate alınacak şartlar şu şekilde: "Öğrencinin T.C vatandaşı olması, lise ve dengi okullarda öğrenim görüyor olması (Açık Lise, Özel Okul, Kolej ve Temel Liselerde öğrenim gören öğrenciler başvuruda bulunamaz) ailesinin belediye mücavir alan sınırları içinde (Denizli) ikamet etmesi gerekecek. Bunun yanında öğrencinin başka yerden burs almaması, ailesinin ekonomik durumunun zayıf olması, okulunda başarılı olması, kamu haklarından yasaklı olmaması, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı bulunmaması, sınıf tekrarı yapmamış olması ve devam ettiği okuldan disiplin cezası almamış olması şartları aranacak." - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İSKİ duyurdu: İstanbul Eyüpsultan'da 16 saatlik su kesintisi
Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinin ayrıntıları belli oldu Günlük burç yorumları 2 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) 6 farklı anket şirketine göre partilerin oy oranları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 13:17:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli Büyükşehir Belediyesi 3 milyon TL'lik öğrenim yardımı yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]