Denizli Büyükşehir Belediyesi bayram tedbirlerini aldı - Son Dakika

23-26 Mayıs tarihleri arasında Denizli'de de uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tüm tedbirlerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı süresince herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için nöbetçi ekipler oluşturdu.



Türkiye'nin 81 ilinde 23-26 Mayıs tarihleri arasında korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tüm tedbirleri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için nöbetçi ekipler oluşturdu. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu, Büyükşehir ALO 153 hattı ve 112 Çağrı Merkezini arayan vatandaşların ekmek ve tıbbi malzeme gibi acil ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek. Vatandaşların söz konusu acil ihtiyaçları sokağa çıkma kısıtlaması kuralları ölçüsünde yapılacak. Bunların yanında Denizli Büyükşehir Belediyesi belediyecilik hizmetlerini oluşturduğu nöbetçi ekiplerle sürdürülecek.



Nöbetçi ekipler kesintisiz bir şekilde çalışacak



Büyükşehir'in 112 İtfaiye, 188 Cenaze, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) 185 Çağrı Merkezi, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve diğer ilgili birimlerin hizmetleri kesintisiz bir şekilde nöbetçi ekiplerle devam ettirilecek.



Sokak hayvanları sürekli olarak kontrol edilecek



Denizli Büyükşehir Belediyesi ayrıca sokağa çıkma yasağı dolayısıyla sokak hayvanlarının da mağdur olmaması için tedbir aldı. Sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca can dostların mama ve su ihtiyaçlarını da nöbetçi ekiplerle karşılayacak. Sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere mama bırakılacak, su kapları ise düzenli olarak kontrol edilecek. - DENİZLİ