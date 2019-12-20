Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi eğitim toplantısı düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi eğitim toplantısı düzenledi - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi eğitim toplantısı düzenledi

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisi, lise öğrencilerine yönelik "Ergenlik ve Şiddet" ile "Meslek Seçimi" konularını içeren eğitim toplantıları düzenledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi eğitim toplantısı düzenledi, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisi, lise öğrencilerine yönelik "Ergenlik ve Şiddet" ile "Meslek Seçimi" konularını içeren eğitim toplantıları düzenledi.


Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisi, lise öğrencilerine yönelik eğitim toplantısı düzenledi. Toplantı üzerine Kent Konseyi Kadın Meclisi, MATEMA Özel Eğitim Kurumu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Etkinliğe Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Psikolog Cengiz Türkmen, MATEMA Özel Eğitim Kurumu Lise Kampus Müdürü Ebru Gökçe Çalışkan, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Psikolog Türkmen, 'Ergenlik ve Şiddet" konulu sunumunda hızlı hayatın insanlara çok hızlı şeyler öğretmediğini anlattı. Türkmen, "Hızlı hayat insanlara çok hızlı şeyler öğretmiyor. Yeni nesil gençlerimiz kimi zaman hayatın bu hızını karıştırabiliyor. Bu nedenle hayatınızı daha iyi gözden geçirip daha sağlıklı kararlar almak adına dikkatli adım atmanız gerekiyor.' Diye konuştu.


Masum görünen birçok olayın şiddet içerebildiğine dikkat çekildi


Günümüzde şiddetin farklı boyutlara geldiğini ve duygusallaştığını ifade eden Türkmen, 'Şiddetin içinde baskı vardır. 'Senin arkadaşın olmayacağım' dediğiniz zaman bile bir baskı yaparsınız.' Dedi. Şiddetin her alanda suç olduğunu anlatan Türkmen, masum gibi görünen birçok olayın şiddet içerebildiğine dikkat çekti. Son dönemde özellikle gençlerin sosyal medya gruplarında arkadaşları hakkında dedikodu yaptığını, sanal dünyada konuşulan bu konuların biraz daha ileri götürülerek gerçek hayatta da karşımıza çıjtığını anlatan Türkmen, "Buna siber şiddet diyoruz. Türkiye'de siber şiddetle ilgili yasal düzenleme gelecek. Bunla ilgili çalışmalar var. Kişinin izni olmadan ona ait bir veriyi, fotoğrafı paylaşmak siber şiddete giriyor" dedi.


Öğrencilere meslek seçiminin önemine dikkat çekildi.


Kent Konseyi Gençlik Meclisi de, Filiz Abalıoğlu öğrencilerle bir araya geldi ve meslek seçme hakkında bir söyleyiş düzenledi. Gençlik Meclisi Eurodesk Denizli Temsilcisi Bilge Naz Sak, "Hayatımızı şekillendirecek olan bu yıllarda meslek seçimi yaparken öncelikle sizi mutlu edecek bir iş, başarının kapısını açan tek anahtar olacaktır. Her yönü ile sizi tamamlayacak meslek seçiminde bulunmanız size büyük kolaylık ve avantajlar sağlayacaktır" dedi. - DENİZLİ

Kent Konseyi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:23 Kaynak: İHA
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