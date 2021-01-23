Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi online programlarına devam ediyor - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi online programlarına devam ediyor

Denizli Koruyucu Aile Derneği Başkanı Şule Süzük: "Yuvamızı çocuklarımıza açalım"

Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci: "İnternet erişimi ile programlarımızı sürdürüyoruz"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, online olarak devam ettiği 'Sivil Toplumu Konuşuyoruz' programı kapsamında, Denizli Koruyucu Aile Derneği Başkanı Şule Süzük'ün konuk olarak katıldığı online söyleşi de koruyucu aile sistemi konuşuldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından online olarak düzenlenen programlara bir yenisi daha eklendi. 'Sivil Toplumu Konuşuyoruz' adlı program ile Denizli'de bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışmalarının ele alındığı söyleşinin ilk konuğu Denizli Koruyucu Aile Derneği Başkanı Şule Süzük oldu. Online olarak gerçekleşen programa Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Denizli Koruyucu Aile Derneği Başkanı Şule Süzük ve davetliler katıldı. Her çocuğun sevgi dolu bir ailede büyümesi gerektiğine dikkati çeken Denizli Koruyucu Aile Derneği Başkanı Şule Süzük, koruyucu aile sistemi üzerine bilgilerini davetlilerle paylaştı. Süzük, "Koruyucu aile; çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir" dedi.

"Yuvamızı çocuklarımıza açalım"

Denizli'de 178 çocuğun koruyucu aile hizmeti içerisinde yaşamını sürdürdüğünü belirten Denizli Koruyucu Aile Derneği Başkanı Şule Süzük, gerekli şartları taşıyan herkesin koruyucu aile olabileceğini söyledi. Süzük konuşmasını şöyle sürdürdü, "Bu sayı giderek de artmaktadır. Şartları taşıyan herkes koruyucu aile olabilir. Denizli'de bu noktada oldukça elverişli ve değerleri en iyi yaşayan bir şehir. Koruyucu aile olarak toplumsal sorumluluğumuz gereği yuvamızı çocuklarımıza açalım" dedi.

"İnternet erişimi ile programlarımızı sürdürüyoruz"

Salgın sürecinde de Kent Konseyi çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini söyleyen Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri çerçevesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi olarak çalışma ve programlarımızı mümkün olduğunca online sistemler üzerinden gerçekleştiriyoruz. Programlarımızda birbirinden kıymetli konuklarımızın bilgilerinden faydalanıyor, yüz yüze bir araya gelemesek de, internet erişimi ile programlarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçeve de online programlarımız devam edecek" diye konuştu.