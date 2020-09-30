Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde HES Kodu dönemi - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde HES Kodu dönemi

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde HES Kodu dönemi Büyükşehir'de HES Kodu uygulaması başladı Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre korona virüs tedbirleri kapsamında hizmet binalarına girişte HES kodu sorgulama dönemi başlattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde HES Kodu dönemi

Büyükşehir'de HES Kodu uygulaması başladı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre korona virüs tedbirleri kapsamında hizmet binalarına girişte HES kodu sorgulama dönemi başlattı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışan personel ile ziyaret ve işlem yapacak vatandaşlara yönelik HES kodu sorgulama dönemi başlattı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı tesis girişlerine termal tabletler yerleştirerek ateş ölçümlerini temassız bir şekilde yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi de söz konusu karara göre hizmet binalarında "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden HES kodu 9sorguluyor. Pandemi kurallarına göre vatandaşların HES kodları kontrol edildikten sonra belediyeye girişlerine izin veriliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde HES Kodu dönemi
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde HES Kodu dönemi
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde HES Kodu dönemi
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde HES Kodu dönemi

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde HES Kodu dönemi - Son Dakika

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