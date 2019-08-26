Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden 95 milyon TL'lik alt yapı yatırımı

Denizli'nin 5 mahallesinin 100 yıllık alt yapı ihtiyacı karşılanacak

5 mahalleye 309 km'lik içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapılacak

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin 5 mahallesinin 100 yıllık içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu ihtiyacını karşılayacak 95 milyon TL'lik dev alt yapı yatırımı projesi hayata geçirildi.

Proje için yüklenici firmaların temsilcileri ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan arasında protokol imzalandı. Gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Başkan Zolan, alt yapının önemine vurgu yaparak belediyenin daha önce gerçekleştirdiği yatırım ile kendin alt yapısının 3'de ikilik kısmının bitirildiğini vurguladı. Yapılacka olan proje ile kentin 5 mahallesindeki alt yapı sorunun çözüleceğini kaydeden Başkan Zolan, "alt yapı yapacağımız mahalleler ilk etap için Anafartalar, Dokuz Kavaklar, Aktepe ve Karşıyaka Mahallelerimiz var Deliktaşın da kalan kısmı vardı orasını da bu kapsamın içine aldık. Yapım süremiz 24 ay yani iki yıl olarak ön görüldü. İnşallah bu bölgemizde 24 ay içinde, belki daha erken artık mütheait firmamızın gayretiyle sahanın uygunluğuyla ve vatandaşımızın sıkıntı çekmemesi açısından bu dengeyi kurarak uygun bir zamanda ama 24 ay'ı geçmemek şartıyla bu alt yapımızı yapacağız. Alt yapı dediğimiz zaman bunun içinde ne var? 166 km içme suyu hattı, 115 km kanalizasyon hattı ve 28 km'de yağmur suyu hattını gerçekleştireceğiz. Yani alt yapı da burada içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarıyla bu saydığım mahalleleri baştan aşağıya inşallah yenileyip vatandaşlarımızı aynı zamanda ev bağlantıları da dahil olmak üzere parsel bağlantıları da dahil olmak üzere yapıp sahadan inşallah vatandaşlarımıza sağlıklı suyumuzu ulaştıracağız" dedi.

"İhalenin bedeli KDV 95 milyon TL'ye bulmaktadır"

Konuşmasında Denizli'nin suyunun kalitesine ve projenin maliyetine de değinen Başkan Zolan şunları söyledi:

"Denizli'nin suyu Türkiye'nin en temiz suyu net bir şekilde söylüyorum, yeni doğmuş çocuğa verebileceğimiz nitelikte bir su. Biz bu suyu sağlıklı bir ortamda sağlıklı hatlarla evlere ulaştırdığımızda o özelliğini kaybettirmeden ulaştırdığımızda Türkiye'nin en temiz suyu olma özelliğini devam ettiriyor. Tabi ki bu ihalenin bedeli bu günkü rakamlarla da KDV 95 milyon TL'ye bulmaktadır. Büyük bir rakamdır ama milletimiz için gelecek için yapmak gerekiyor. Bu yaptığımız yatırım inşallah 100 yıl boyunca bu bölgenin ihtiyacını karşılayacak."

Konuşmaların ardından Başkan Zolan ve firma temsilcileri arasında protokol imzalandı.