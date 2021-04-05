Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden dünya çapında başarı - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden dünya çapında başarı

05.04.2021 19:39

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden dünya çapında başarıDENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda Su Yönetimi ve İklim Değişikliği Projeleriyle dünya 2'nci oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden dünya çapında başarı

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda Su Yönetimi ve İklim Değişikliği Projeleriyle dünya 2'nci oldu.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nın Ödül Töreni ve İklim Değişikliği Paneli Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Programa AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ve davetliler katıldı. Etkinlik kapsamında Denizli'de hayata geçirilen çevre dostu yatırımlar, hazırlanan sunumla katılımcılara sinevizyondan izletildi.

PASİNLİ, 'HEPİMİZİN SORUMLULUĞU ÇOK BÜYÜK'

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli yaptığı konuşmada, düzenledikleri yarışmada Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Su Yönetimi ve İklim Değişikliği Projeleriyle Dünya 2'nci olduğu açıkladı. 24 ülkeden 57 şehrin projeleriyle katıldığı yarışmada, Denizli'nin önemli bir başarı elde ettiğini ifade eden Pasinli, "İklim değişikliği konusunda birey, kurum, ülkeler olarak, kolektif olarak büyük bir başarısızlık yaşıyoruz. Maalesef bunun bedelini ödüyoruz. Bu olaylar önlenebilirdi. Önlemenin maliyeti çok daha düşük olurdu. Son 50 yılda canlı nüfusun yüzde 68'i yok oldu. 6'ncı büyük yok oluşu yaşıyoruz. Bu çok korkutucu bir durum. Denizlerimizde 8 milyon ton plastik atık birikti. İklim sanayi öncesi devrime göre 1.2 daha sıcak. Önümüzde 10 yıllık bu durumu geri çevirecek bir zaman dilimi var. Eğer doğru adımları atabilirsek hala bu gidişatı değiştirme şansımız var. O yüzden hepimizin sorumluluğu çok büyük. Bu sorunun bilincinde olan Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin önceliğinin bu olması çok güzel" dedi.

BAŞKAN ZOLAN, 'YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI ARTTIRMALIYIZ'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise dünyada sanayileşme, fosil yakıtların kullanılmasına başlamasıyla birlikte şehirleşmenin üst seviyeye çıktığını belirtti. Atıkların çevreye büyük zararlar vermeye başladığını belirten Başkan Zolan, "Bu konuda almamız gereken tedbirler var. Öncelikle atıkları bertaraf etmemiz gerekiyor. Çöpler için katı atık bertaraf tesisleri yapmak gerekiyor. Artan nüfusla birlikte kanalizasyonlarla birlikte doğaya vahşice atık sularını verirseniz doğayı katledersiniz. Birçok canlı yok ediliyor. Bunun önlenmesi için de atık su arıtma tesisleri yapmanız lazım. Bunları birinci görev olarak yerine getirmemiz gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak hem katı atık hem de atık su anlamında Denizli'de birçok tesis kazandırdık. Atıklardan oluşan metan gazıyla da yenilenebilir enerji elde ettik. Fosil yakıt kullanımının da önüne geçmemiz gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırmalıyız. Son 10 yılda ülkemizde bu alanda çok artış var. Bu bilinç artarak devam ediyor. Biz de belediye olarak üzerimize düşeni yapmak için yoğun gayret sarf ettik" diye konuştu.

'ÇEVRE KRİZİNİN ÜZERİNE HASSASİYETLE GİTMELİYİZ'

Türkiye'de İklim Değişikliği Eylem Planı oluşturan ilk şehirlerden olduklarını ifade eden Başkan Zolan, "Bu şekilde devam ettiğimiz sürece artık dünya yaşanılamaz, bize de zarar verir hale gelecek. 2020 en çok afet yaşanan yıl oldu. Dengenin bozulmasının en önemli sebebi sera gazıdır. Sera gazını arttırarak atmosfere veriyoruz ve iklimler değişiyor. Denizli'de birçok kurumla iş birliği yaptık. Sera gazını azaltmak için yol haritası oluşturduk. Bunu kentimizde uygulamaya devam ediyoruz. Çevreyi koruma, dünyanın geleceğini inşa etme noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapmalıyız. Suyumuzu korumak ve daha sağlıklı ulaştırmak için kent merkezinde 7 bin kilometre altyapı yaptık. Akıllı trafik uygulamaları yaparak egzozlardan çıkan gaz oranını azalttık. Her yıl şehrimizde yüzbinlerce ağaç diktik. Hep beraber el ele vereceğiz. Sorun küresel, çözüm yerel. Dünyanın ateşini bu şekilde düşürebiliriz. Tüm krizler bir tarafa, çevre krizinin üzerine hassasiyetle gitmeliyiz. Belediye olarak bu konuda kararlılıkla adım atmaya devam edeceğiz. Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda 2'inci olduk. Bu sonuç bizi daha da motive edecektir. El ele daha ne yapabiliriz düşüncesiyle hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Zolan, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın Türkiye Genel Müdürü Pasinli'den 2'incilik ödülünü aldı. Program, İklim Değişikliği Paneli'yle sona erdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden dünya çapında başarı
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden dünya çapında başarı
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden dünya çapında başarı
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden dünya çapında başarı
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden dünya çapında başarı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden dünya çapında başarı - Son Dakika


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