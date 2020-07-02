Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin çevre duyarlılığına uluslararası ödül - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin çevre duyarlılığına uluslararası ödül

DÜNYA Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nın Türkiye şampiyonu Denizli Büyükşehir Belediyesi oldu.

DÜNYA Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nın Türkiye şampiyonu Denizli Büyükşehir Belediyesi oldu. Başkan Osman Zolan, doğa ve çevreye verdikleri önemin uluslararası bir kurum tarafından ödülle taçlandırılmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın şehirlerin iklim değişikliğine olan farkındalıklarını artırmayı ve iklim değişikliği ile mücadele faaliyetlerini öne çıkarmayı hedefleyen Tek Dünya Kentleri Yarışması'nın Türkiye şampiyonu Denizli Büyükşehir Belediyesi oldu. WWF-Türkiye'nin öncülüğüyle 2019-2020 yılının yarışmasına Türkiye'den Denizli, İzmir, Kocaeli, Gaziantep ve Bursa katıldı. Yarışma kapsamında kentler, sera gazı envanterlerini ve iklim değişikliği ile ilgili azaltım ve uyum hedeflerini uluslararası veri tabanı Carbon Disclosure Project (CDP) ile tüm dünya kentleriyle paylaştı. Yarışmaya katılan kentlerin iklim krizi ile mücadele yolundaki taahhütleri, uluslararası bilim insanları ve uzmanlar tarafından oluşturulmuş bir jüri tarafından değerlendirildi. Bu değerlendirme sonucunda Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ulusal şampiyonu olarak seçildi.

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Denizli'nin iklim stratejisinden öne çıkan özellikler arasında sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğine hazırlanmak için Akıllı Şehir Uygulamaları'nın kullanılması yer aldı. İçme suyu sisteminin tek bir merkezden kontrol edildiği SCADA sistemi ile su seviyesi ve suyun doğru alanlara en verimli şekilde pompalanmasını sağlanması ve bunun da su ve enerji kaybını azalttığına dikkat çekildi. İklim Değişikliği Eylem Planı'nı hazırlayan Türkiye'deki ilk 3 belediyeden biri olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, yarışmaya güçlü uyum hedefleri sundu. Öte yandan Denizli, programın bir parçası olan ve dünyada 62 kentin katılacağı 'Kentimi Seviyorum' iletişim kampanyasındaki oylamaya katılacak. 'http://welovecities.org' adresinde yapılacak oylama 14 Eylül -11 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

'DOĞA VE ÇEVRE KONUSUNDA HİÇBİR FEDAKARLIKTAN KAÇINMADIK'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, göreve geldikleri ilk günden itibaren doğa ve çevre konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını, yaptıkları her projede önceliklerinin bu olduğunu vurguladı. Doğa ve çevreye verdikleri önemin uluslararası bir kurum tarafından ödülle taçlandırılmasının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Başkan Zolan, "Bir zamanlar hava kirliliğinden kuşların dahi uçamadığı bir şehirden bugün yemyeşil nefes alınabilir bir Denizli'ye kavuştuk. Doğa ve çevreye bakışımız ve duyarlılığımız her zaman en üst seviyede oldu. Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı'nı birçok büyükşehirden önce hazırladık, örnek olduk, öncülük ettik. Tüm bu güzellikleri de hemşehrilerimiz ile birlikte, el ele omuz omuza vererek başardık. Biz görev yaptığımız sürede 'Nasıl bir fazla eser daha bırakırız', 'Nasıl bir fazla derdi daha çözeriz', 'Bu şehre nasıl iz bırakır yatırım yaparız' bunun derdinde olduk, olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.


Wwf Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Türkiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin çevre duyarlılığına uluslararası ödül - Son Dakika

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