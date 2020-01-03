Denizli Büyükşehir Belediyesi son 5 yıldır evsizlere kapılarını açmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli Büyükşehir Belediyesi son 5 yıldır evsizlere kapılarını açmaya devam ediyor - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi son 5 yıldır evsizlere kapılarını açmaya devam ediyor

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi, soğuk ve dondurucu havalarda sokakta yaşamak zorunda kalan evsizlere sıcak bir yuva imkanı sunuyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi son 5 yıldır evsizlere kapılarını açmaya devam ediyor, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi, soğuk ve dondurucu havalarda sokakta yaşamak zorunda kalan evsizlere sıcak bir yuva imkanı sunuyor. Son 5 yıldır şefkat elini uzattığı konukların kış mevsimi boyunca gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.


Havaların soğumasıyla birlikte başlayan uygulamayla kış mevsimi boyunca kendilerine sıcak bir mekan tahsis edilen evsiz vatandaşların barınma ve gıda ihtiyaçları karşılanmaya başlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının kış mevsiminin dondurucu soğuklarına karşı son 5 yıldır uyguladığı barınma programı kapsamında evsiz vatandaşlar kış mevsimi boyunca misafir ediliyor. Kış aylarını sokakta geçirmek zorunda kalan vatandaşların Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına başvuru yapmaları gerekirken, ihtiyacı bulunanlar yapılacak incelemenin ardından kış ayları boyunca misafir edilebilecek. Bunun yanında ALO 153 ya da 0 (258) 280 25 60 numaralı telefona yapılacak ihbarla da sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlara ulaşılarak istekleri halinde misafir edilebilecek.


"Sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımızı bizlere bildirin"


İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Soğuk havalarda sokaklarda yaşamak zorunda kalan hemşehrilerimize sıcak bir mekan imkanı verip, hayatlarını daha kolay kılmak için sürdürdüğümüz projemize 5 yıldan bu yana devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her vatandaşımıza temas etmeye çalışıyoruz. Hemşehrilerimden isteğim sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımızı bizlere bildirin. Denizlimizde kimse sahipsiz kalmasın" dedi. - DENİZLİ

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi
Son dakika: Amerika'dan Irak'ta bulunan vatandaşlarına çağrı: Acil ülkeyi terk edin Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı Bir alevi evi işaretleme olayı daha! Yakalanan şahıs tutuklandı

Son Dakika Haberleri
22:21 Erzurum'un yıldızları karda uçtu - Son Dakika
22:20 BAKIRKÖY'DE HASTANEDE DOKTORUN DARP EDİLME ANI KAMERADA - Son Dakika
22:20 Pentagon'dan Orta Doğu'ya asker sevkiyatı açıklaması - Son Dakika
22:17 Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı - yeniden - Son Dakika
22:16 Antalya'da "15 Temmuz Şehit Aileleri" Buluşması - Son Dakika
20:48 ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi - Son Dakika
20:42 Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 22:26:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli Büyükşehir Belediyesi son 5 yıldır evsizlere kapılarını açmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]