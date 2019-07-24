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Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Gençlik Buluşması' programı düzenlendi

1 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği 'Gençlik Buluşması' programında üniversiteli gençler sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Gençlik Buluşması' programı düzenlendi, System.String[]
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği 'Gençlik Buluşması' programında üniversiteli gençler sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

Gençlerin sosyal ve kültürel alanda fark yaratması için birçok projeyi hayata geçiren Gençlik Meclisi, 'Gençlik Buluşması' adlı bir program düzenledi. Program kapsamında üniversiteli gençler sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin tecrübe ve birikimlerinden faydalanmak adına bir araya geldi.

Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) eğitim gören öğrencilerin ağırlandığı program Denizli Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran Kamp Alanı'nda düzenlendi. Etkinlikte, el becerileri, işaret dili atölyesi gibi pek çok faaliyetin yanı sıra Eurodesk hakkında da bilgi paylaşımı yapıldı.

Programın oldukça verimli geçtiğini ifade eden gençler ise program için Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - DENİZLİ
Sivil Toplum Kuruluşu, Kent Konseyi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:24 Kaynak: İHA
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