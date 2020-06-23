Denizli Büyükşehir Belediyesinde atamalar - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesinde atamalar

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdür Vekilliği'ne Niyazi Türlü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na Seval Gebeş atandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdür Vekilliği'ne Niyazi Türlü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na Seval Gebeş atandı.

İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, DESKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı ve bazı daire başkanlıklarında görev değişimi yaşandığı belirtildi.

DESKİ Genel Müdür Vekilliği'ne Niyazi Türlü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na Seval Gebeş'in atandığı bildirilen açıklamada, Denizli Büyükşehir Belediyesinin daire başkanlıklarının şu isimlerden oluştuğu kaydedildi:

"Erdal Işık Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Süleyman Akbulut Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Yelda Çetin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Gülgün Zeybekci Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Cem Bağcı Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Naciye Kapukıran Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Ramazan Değirmenci Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Necip Ayar Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Merve Sakarya Serim Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Hasan Tuğrul Özkan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Mehmet Çulhaoğlu Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Bünyamin Ağar Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Nuriye Çevni Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Mustafa Uçar Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, Murat Başlı İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Ramazan Değirmenci Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Vedat Çoban Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, Özkan Tosun Zabıta Dairesi Başkanlığı, Hüdaverdi Otaklı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Esma Kocatepe Hukuk Müşavirliği, Ahmet Tamer Bezmez Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Ömer Faruk Özer Daire Başkanı ve Serhat Akbulut Daire Başkanı."

Denizli, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli Büyükşehir Belediyesinde atamalar - Son Dakika

Son Dakika

07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 16:40 Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 19:08 Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi 18:52 Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı
17:12
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
16:56
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
16:55
Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 5 ölü
16:47
Son Dakika: Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı netleşti
16:45
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
16:31
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
16:25
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar mahsur kaldı
16:22
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
16:19
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
16:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 17:18:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli Büyükşehir Belediyesinde atamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]