Denizli Büyükşehir Belediyesinde atamalar - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdür Vekilliği'ne Niyazi Türlü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na Seval Gebeş atandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, DESKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı ve bazı daire başkanlıklarında görev değişimi yaşandığı belirtildi.

DESKİ Genel Müdür Vekilliği'ne Niyazi Türlü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na Seval Gebeş'in atandığı bildirilen açıklamada, Denizli Büyükşehir Belediyesinin daire başkanlıklarının şu isimlerden oluştuğu kaydedildi:

"Erdal Işık Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Süleyman Akbulut Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Yelda Çetin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Gülgün Zeybekci Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Cem Bağcı Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Naciye Kapukıran Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Ramazan Değirmenci Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Necip Ayar Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Merve Sakarya Serim Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Hasan Tuğrul Özkan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Mehmet Çulhaoğlu Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Bünyamin Ağar Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Nuriye Çevni Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Mustafa Uçar Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, Murat Başlı İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Ramazan Değirmenci Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Vedat Çoban Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, Özkan Tosun Zabıta Dairesi Başkanlığı, Hüdaverdi Otaklı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Esma Kocatepe Hukuk Müşavirliği, Ahmet Tamer Bezmez Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Ömer Faruk Özer Daire Başkanı ve Serhat Akbulut Daire Başkanı."