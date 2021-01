Denizli Büyükşehir Belediyesinden amatör spor kulüplerine yardım - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna bağlı kent genelindeki 117 spor kulübüne 1 milyon 200 bin lira destek verdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, yaptığı yazılı açıklamada, amatör sporlara verdikleri destekle geleceğin yeteneklerinin gelişmesine katkı koymayı sürdürdüklerini kaydetti.

Kent genelinde 348 kategoride faaliyet gösteren 117 kulübe 1 milyon 200 bin lira maddi destek sunduklarını belirten Zolan, "Gençlik demek gelecek demektir, hazine demektir. Gençlerimize 'şu yasak, bu yasak' demek tek başına yeterli değil. Bizim gençlerimize alternatifler sunmamız ve nitelikli hale getirmemiz gerekir." dedi.

Zolan, belediye olarak 20'ye yakın branşta ücretsiz spor kursları verdiklerini kaydederek, "Bunu gençlerimize sahip çıkmak noktasında yapıyoruz. İnşallah desteğimiz bundan sonra da artarak devam edecek. Ben her zaman sizlerin yanında olacağım. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Tabi amatör spor kulüplerimizin yanında profesyonel olarak Denizlisporumuz ve Kızılcabölüksporumuz var. Büyükşehir olarak her zaman kulüplerimize destek olma noktasında gayret sarf ediyoruz. İstiyoruz ki başarılı olsunlar. İmkanlarımız arttıkça sizlere her yıl destek olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.