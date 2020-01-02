Denizli Büyükşehir Belediyesinden, ücretsiz kayak kursu - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Denizli Kayak Merkezi'nde, 10 yaş ve üzeri sporseverlere yönelik ücretsiz kayak kursu düzenleyeceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların kurs başvuruları için Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi, İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi ile Yenişehir Spor Merkezi'ne müracaat edebilecekleri belirtildi.

Kursların 7 Ocak'tan itibaren haftada 3 gün düzenleneceği kaydedilirken, "Hafta içi 19 yaş ve üzeri yetişkinler, hafta sonu ise 10-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler kurslara katılabilecek. Okulların yarı yıl tatiline gireceği sömestrde de 10-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler için kayak kursu düzenlenecek. Eğitim sürecince kursiyerlere öğle yemeği ve kayak ekipmanları da ücretsiz olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak 7'den 70'e birçok spor dalında ücretsiz kurs düzenlediklerini belirterek, Denizli Kayak Merkezi ile spor dallarına kayak branşını da eklediklerini kaydetti.

Kısa süre önce yeni sezonu açılan Denizli Kayak Merkezi'nin Türkiye'nin dört bir tarafından ziyaretçi ağırlamaya başladığına işaret eden Zolan, "Kış turizminin gözdesi olan kayak merkezimizde yetişecek sporcularımız inşallah Denizli'mize şampiyonluklar getirecek." ifadelerini kullandı.