Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2020 Faaliyet Raporu kabul edildi - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2020 Faaliyet Raporu kabul edildi

13.04.2021 12:39
Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2020 Faaliyet Raporu kabul edildi, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 Yılı Faaliyet Raporu, meclis toplantısında yapılan oylamada kabul edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 Yılı Faaliyet Raporu, meclis toplantısında yapılan oylamada kabul edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Olağan Toplantısı'nın son oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın başkanlığında Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zolan, salgın sürecinde vatandaşların sağlığını kaybetmemesi için gayret gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2020 yılı ile ilgili hayallerimiz vardı, 'Denizli Yılı' demiştik, güzel bir fırsattı. Ama maalesef salgınla birlikte bu hayallerimizi gerçekleştiremedik. Önceliğimiz vatandaşımızın sağlığı oldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza elimizdeki imkanlar çerçevesinde, en üst seviyede yanlarında olmaya çalıştık. Hizmet odaklı bir çalışma anlayışı sürdürdük. Çalışmalarımızı algı ile değil, olgu ve hizmet esaslı gerçekleştirdik. Olması gerekeni yaptık, şov yapmadık.

Gider bütçemiz yüzde 96 oranında gerçekleşti. Zaten yüzde 70-75'in üstünde gerçekleşen bütçeler başarılı bütçelerdir. Gelir bütçemiz ise yüzde 110'dur. Bu bizim için ayrı bir başarıdır. Emek veren ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Faaliyet raporumuz, Denizlimize hayırlı uğurlu olsun."

Yapılan oylamada Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekilliği, meclis komisyonları ve encümen üyelerinin de belirlendiği toplantıda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkanvekilliğine Ali Değirmenci, 2. Başkanvekilliğe Ebru Leman Kalkan, encümen üyeliklerine ise Mahir Altuğ, Fazıl Altıntaş, Sevgi Çölhan, Dilaver Yardım ve Yusuf Garip seçildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Osman Zolan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2020 Faaliyet Raporu kabul edildi - Son Dakika


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