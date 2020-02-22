Denizli Büyükşehir Belediyesinin 'Evlilik Okulu' 8 yaşında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli Büyükşehir Belediyesinin 'Evlilik Okulu' 8 yaşında - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 'Evlilik Okulu' 8 yaşında

7 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Türkiye'ye örnek olan Ailemi Seviyorum Projesi kapsamında düzenlenen Evlilik Okulu'nda 42. dönem eğitimleri başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 'Evlilik Okulu' 8 yaşında, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Türkiye'ye örnek olan Ailemi Seviyorum Projesi kapsamında düzenlenen Evlilik Okulu'nda 42. dönem eğitimleri başladı. 2012 yılında başlayan eğitimler 8. yılına ulaştı.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından Ailemi Seviyorum Projesi kapsamında düzenlenen Evlilik Okulu'nda 42. dönem eğitimleri başladı. Kent Konseyi'nde düzenlenen açılış dersine, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Psikolog Gülay Korkut ve eğitime katılan çiftler katıldı. Bu güne kadar binlerce vatandaşın bu kurslardan yararlandığını ifade eden Değirmenci, Evlilik Okulu'nun 8. yaşına girdiğine dikkat çekti. Değirmenci, "42. dönem eğitimlerini de sizlerle birlikte başlattık. Bu eğitimlerin güzel bir başlangıca vesile olmasını istiyoruz. Evlilik Okulu, ödül alan Ailemi Seviyorum Projesi ile başladığımız bir proje. Evlilik Okulu projemizin akabinde sizlerden gelen talep doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Hamilelik Okulu ile de halkımıza hizmet veriyoruz" diye konuştu.


"Huzur ve güven ailelerin mutlu olması ile mümkün olacak"


Klasik belediyeciliğin yanında sosyal belediyecilik faaliyetlerine de büyük önem verdiklerini kaydeden Değirmenci, "Şunu biliyoruz ki, toplumda huzur ve güven olacaksa bu ailelerin mutlu olması ile mümkün olacaktır. Aldığınız evlilik kararını doğru bilgilerle taçlandırmak istiyoruz. 4 haftalık eğitim süreci ile çok önemli bilgiler alacaksınız. Umarım eğitimlerden çok memnun kalırsınız" dedi. Konuşmanın ardında Psikolog Gülay Korkut, 4 hafta sürecek olan eğitim programında ele alınacak konular hakkında kursiyerlere bilgiler verdi. - DENİZLİ

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:31 Kaynak: İHA
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