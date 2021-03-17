Denizli Büyükşehir Belediyesinin karikatür yarışmasında Belçikalı çizer birinci oldu - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 1. Uluslararası Karikatür Yarışması'nda Belçika'dan Constantin Sunnerberg'in eseri birinci seçildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2017'den bu yana düzenlenen ve bu yıl ilk kez uluslararası arenaya taşınan yarışmada 48 ülkeden 372 sanatçı 829 eserle yarıştı.

Temaları "İklim Değişikliği" ve "Organik Tarım" olarak belirlenen yarışmada seçici kurulu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Kültür Müdürü Arif Duru, karikatüristler Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk, Altan Özeskici, Ali Şur, Kübra Deligöz, Şevket Yalaz ve Savaş Ünlü oluşturdu.

18 yaş üstü kategorisinde birinciliği Belçika'dan Constantin Sunnerberg elde etti. Sırbistan'dan Borislav Stankovic ikinci, Türkiye'den Mümin Durmaz üçüncü oldu. Mansiyon ödüllerini ise Türkiye'den Ömer Çam, İran'dan Vahid Alimohamadi ile aynı ülkeden İman Navri Najafi aldı.

18 yaş altı kategorisinde Türkiye'den Emre Çakıl ile İlke Bekdeş'in eserleri ödüle layık görüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek sanatçılara teşekkür etti.