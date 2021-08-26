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Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcuları çiçeklerle karşılandı - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcuları çiçeklerle karşılandı

26.08.2021 17:42
Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcuları çiçeklerle karşılandı, System.String[]

Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda derece elde eden Denizli Büyükşehir Belediyesporlu sporcular, çiçeklerle karşılandı.

Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda derece elde eden Denizli Büyükşehir Belediyesporlu sporcular, çiçeklerle karşılandı.

Organizasyonda genç kadınlar katada altın madalya kazanan Damla Su Türemen ile takım halinde Avrupa ikincisi olan Denizli Büyükşehir Belediyesporlu sporcular Peri Koyuncu, Aslı Başak Pehlivan ve antrenör Muhammet Kaya için 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda karşılama töreni yapıldı.

Sporculara çiçek veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, genç isimlerle gurur duyduklarını söyledi. Bu başarının devamının geleceğine inandığını bildiren Zolan, "Her zaman en güçlü şekilde yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizler geleceğimizsiniz, gözbebeğimizsiniz. Şehrimizin çocuklarının, bizim çocuklarımızın başarıları ziyadesiyle bizleri mutlu etti." dedi.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu da destekleri için Osman Zolan'a teşekkür etti.

Avrupa şampiyonu Damla Su Türemen, yıllardır finalde karşılaştığı İtalyan rakibini bu defa geçerek altın madalya aldığını hatırlatarak, "İstiklal Marşı'mızı okuttum, bu çok büyük bir mutluluk. Milli takımlar iyi sporcuların birleşmesi ile oluşur. Biz çok iyi 3 takım oyuncusu, Denizlili sporcular olarak ülkemizi temsil ettik. Bu çok büyük bir başarı. Başkanım bize vermiş olduğunuz destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Aslı Başak Pehlivan da amaçlarının bundan sonraki şampiyonada takım olarak da altın madalya ile dönmek olduğunu söyledi.

Peri Koyuncu ise çok emek verdikleri şampiyonadan madalya ile döndüklerini belirterek, "Yarım kalan bir hikayemiz var, biz bu hikayeyi takım olarak da birincilikle taçlandırmak istiyoruz." dedi.

Antrenör Muhammet Kaya da verilen destekten dolayı çok teşekkür ederek, takım olarak da birincilik kupasını getireceklerinin sözünü verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcuları çiçeklerle karşılandı
Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcuları çiçeklerle karşılandı
Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcuları çiçeklerle karşılandı
Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcuları çiçeklerle karşılandı
Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcuları çiçeklerle karşılandı

Avrupa Karate Şampiyonası, Altın Madalya, Finlandiya, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcuları çiçeklerle karşılandı - Son Dakika Spor


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