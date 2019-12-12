Denizli Büyükşehir'den o esere horozlu gönderme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli Büyükşehir'den o esere horozlu gönderme - Son Dakika

Denizli Büyükşehir'den o esere horozlu gönderme

6 saat önce

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 'komedyen' adını verdiği koli bandıyla duvara bantlanmış muzunun 120 bin dolara satılmasına resmi Twitter hesabından esprili bir gönderme yaptı.

Denizli Büyükşehir'den o esere horozlu gönderme, System.String[]

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi,  İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 'komedyen' adını verdiği koli bandıyla duvara bantlanmış muzunun 120 bin dolara satılmasına resmi Twitter hesabından esprili bir gönderme yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin duvardaki banttan kaçan Denizli horozu paylaşımı, beğeni topladı.

Türkiye'deki bazı belediyelerin, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın koli bandıyla duvara bantlanmış muzdan oluşan 'Komedyen' adlı eserine yaptığı esprili gönderme akımına Denizli Büyükşehir Belediyesi de katıldı. Bazı belediyelerin, şehirlerinin kendine has lezzetlerini Cattelan'ın eserine benzeterek, koli bandıyla duvara yapıştırmasının aksine Denizli Büyükşehir Belediyesi, farklı bir yaklaşımla gülümsetti. Belediyenin, "#DenizliHorozu biz de isterdik bantla tutturup paha biçmeyi… Paha biçilemedi' şeklindeki mesajla paylaştığı, duvardaki banttan kaçan Denizli horozunun resmi, çok sayıda beğeni topladı.


Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:22 Kaynak: DHA
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