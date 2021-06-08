Büyükşehir'den Süt Üreticilerine Büyük Destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, süt üreticileri için büyük öneme sahip süt analiz laboratuvarı kuracak. Süt analiz laboratuvarı ile ek desteklemelerden faydalanması kolaylaşacak binlerce Denizlili süt üreticisi, süt kalite analizlerini şehir dışında yaptırmaktan da kurtulacak. 08. 06. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki süt üreticilerinin ürün kalitesinin artırılması ve ek desteklerden faydalanabilmesi için büyük öneme sahip bir yatırıma imza atıyor. Denizli Süt Üreticileri Birliği ile imzalanacak protokol ile Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çiğ süt üretimini, kalitesini ve uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğini artırmak, bunun yanında çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği ve üretici fiyatlarında istikrarı sağlamak amacıyla süt analiz laboratuvarı kurmak için çalışmalara başladı. Laboratuvarın kurulması ile ek desteklerden yararlanabilmek için süt kalite analizlerini başka şehirlerde yaptırmak zorunda kalan veya imkanı olmadığı için analizlerini şehir dışında yaptıramayan Denizlili süt üreticileri büyük bir çileden kurtulacak. Analizlerini şehir dışında yaptıramayan küçük çaplı süt üreten işletmeler de laboratuar ile ilk defa analiz desteği alabilecek. 22. 000 işletmeden 1. 000'i ek desteklerden yararlanıyor Denizli genelinde 22 bin süt üretim işletmesinin bulunduğu belirtilirken, söz konusu işletmeler içerisinden yaklaşık 1. 000 tanesinin şehir dışında süt analizlerini yaptırarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sütün kalite kriterlerine göre verilen ek desteklerden yararlanabildiği ifade edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin kuracağı süt analiz laboratuvarı ile söz konusu ek desteklerden faydalanamayan 21 bin işletmenin de önünün açılacağına işaret edilirken, tesisin süt üreticileri için büyük öneme sahip olduğu vurgulandı. Denizli süt üretiminde Türkiye'de ilk 5'te Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kent genelinde sanayiye arz edilen günlük ortalama süt miktarının 1. 300 ton olduğunu belirterek, bu rakamla ülke genelinde ilk 5 ilin içerisinde yer aldıklarını söyledi. Denizli'deki üretici örgütlerine üye olan süt üreticilerinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sütte kalite kriterine göre yapılan destekten yararlanabilmesi için süt analizlerini yaptırmak zorunda olduğunu, ancak bunun için Denizli'de bir laboratuvarın bulunmadığını kaydetti. Denizli'de süt analiz laboratuvarı kurmak için ihtiyaç duyulan tüm cihaz ve ekipmanları temin edeceklerini müjdeleyen Başkan Zolan, "Şehrimizde tarım ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşlarımızın daha rahat, mutlu ve huzurlu yaşayabilmeleri için desteklerimiz devam ediyor. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın mutlu olması, ürünlerin değer bulması ve kaliteli üretim ülkemiz ve şehrimiz için önemli. Kurulacak laboratuvarımız şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. . Benzer Başlıklar

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