Denizli büyükşehir'den ücretsiz kayak kursu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli büyükşehir'den ücretsiz kayak kursu - Son Dakika

Denizli büyükşehir'den ücretsiz kayak kursu

6 saat önce

Denizli Büyükşehir'den ücretsiz kayak kursuDenizli Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 420 metre rakıma sahip Bozdağ'daki kayak merkezinde, yarıyıl tatilinde ücretsiz kayak kursu düzenleyecek.

Denizli Büyükşehir'den ücretsiz kayak kursu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 420 metre rakıma sahip Bozdağ'daki kayak merkezinde, yarıyıl tatilinde ücretsiz kayak kursu düzenleyecek. Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'ndeki Denizli Kayak Merkezi, ücretsiz kayak kurslarına ev sahipliği yapacak. Büyükşehir Belediyesi, kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı, 2 bin 420 metre yükseklikteki kayak merkezinde, haftanın 3 günü kayak eğitimi verecek. Hafta içi 19 yaş ve üzeri, hafta sonu ise 10-18 yaş aralığındaki vatandaşlar, toplam 13 kilometre uzunluğa sahip 9 pistin bulunduğu tesiste eğitim alacak. Eğitimde kursiyerlere öğle yemeği ve kayak ekipmanları ücretsiz sağlanacak. Kurs içi kayıtlar, Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi, İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi ve Yenişehir Spor Merkezi'nde yapılabilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, kurum olarak 7'den 70'e birçok spor dalında ücretsiz kurs düzenlediklerini belirtti. Denizli Kayak Merkezi ile birlikte bunların arasına kayak sporunu da eklediklerini söyleyen Zolan, Kış turizminin gözdesi olan kayak merkezimizde yetişecek sporcularımız Denizli'ye şampiyonluklar getirecek dedi.

Denizli büyükşehir'den ücretsiz kayak kursu

Kayak Merkezi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü
Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri
18:42 Libya'dan, Arap Birliği Genel Sekreteri'ne "dış müdahale" tepkisi - Son Dakika
18:41 Balat'taki taciz şüphelisi hakkında iddianame düzenlendi - Son Dakika
18:40 BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ - Son Dakika
18:37 Boludağı'nda kartpostallık kar ve sis manzarası - Son Dakika
18:36 Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı - Son Dakika
18:24 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü - Son Dakika
17:37 Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 18:46:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli büyükşehir'den ücretsiz kayak kursu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]