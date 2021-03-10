Denizli Büyükşehir depremzedeler için seferber oldu - Son Dakika

Denizli Büyükşehir depremzedeler için seferber oldu

10.03.2021 15:49

Denizli Büyükşehir depremzedeler için seferber oldu Acıpayam TOKİ'nin alt ve üst yapısı Denizli Büyükşehir'den Depremde zarar gören vatandaşlar için yapılan Acıpayam TOKİ Konutları bölgesinde alt yapı çalışmalarını tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, üst yapıyı da sıcak asfaltla buluşturdu.

Denizli Büyükşehir depremzedeler için seferber oldu

Acıpayam TOKİ'nin alt ve üst yapısı Denizli Büyükşehir'den

DENİZLİ - Depremde zarar gören vatandaşlar için yapılan Acıpayam TOKİ Konutları bölgesinde alt yapı çalışmalarını tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, üst yapıyı da sıcak asfaltla buluşturdu. Depremzedeler için Büyükşehir'in tüm imkanlarıyla seferber olduğunu söyleyen Başkan Zolan, "Bizim tek derdimiz var milletimize hizmet etmek" dedi.

Denizli'de geçtiğimiz yıl 5,5 büyüklüğünde depremle sarsılan Acıpayam ilçesinde depremzedeler için seferber olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, yapımı tamamlanan 440 konutluk TOKİ bölgesinin alt ve üst yapı çalışmasını tamamladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ yeni yerleşim alanı TOKİ konutlarının içme suyu iletim hattı ve kanalizasyon kollektör hatları için bölgeye 2 bin 100 metre içme suyu iletim hattı ile 2 bin 600 metre kanalizasyon kollektör hattı döşedi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ise, TOKİ konutlarına ulaşımı sağlayan yola toplam bin 500 ton sıcak asfalt dökerken, modern kaldırımları ile örnek bir cadde haline getirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı da, trafiğin güvenli ve düzenli bir şekilde akışının sağlanması, can ve mal kaybına neden olacak kazaların en aza indirilmesi ve işaretlemelerin eksiksiz tamamlanması çalışmaları kapsamında sıcak asfalt kaplanan caddenin yol çizgi çalışmasını gerçekleştirdi.

"Tek derdimiz var milletimize hizmet etmek"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin 19 ilçesi 616 mahallesinde, nerede neye ihtiyaç varsa canla başla çalıştıklarını söyledi. Acıpayam ilçesinde deprem sonrası yapımı tamamlanan TOKİ Konutlarının bir süre önce alt yapısını tamamladıklarını, ulaşımı sağlayan ana yolu da sıcak asfaltla buluşturduklarını belirten Başkan Zolan, vatandaşların ayağının yazın toza kışın ise çamura değmeyeceğini vurguladı. Başkan Zolan; "Bizim tek derdimiz var milletimize hizmet etmek. Vatandaşlarımızın derdine derman olup, isteklerini, ihtiyaçlarını en kısa sürede yerine getirmek. Bunun için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Acıpayam'ımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Denizli Büyükşehir depremzedeler için seferber oldu
Denizli Büyükşehir depremzedeler için seferber oldu
Denizli Büyükşehir depremzedeler için seferber oldu
Denizli Büyükşehir depremzedeler için seferber oldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, TOKİ Konutları, Acıpayam, Denizli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizli Büyükşehir depremzedeler için seferber oldu - Son Dakika


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