Denizli Büyükşehir DESKİ altyapı için zamanla yarıştı - Son Dakika

Denizli Büyükşehir DESKİ altyapı için zamanla yarıştı

07.12.2020 12:15
Denizli Büyükşehir DESKİ altyapı için zamanla yarıştı, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, 15 saat süren çalışma ile 2 bin 400'lük dev kanalizasyon kolektör hattını Denizli-İzmir tren yolu hattı altından geçirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, 15 saat süren çalışma ile 2 bin 400'lük dev kanalizasyon kolektör hattını Denizli-İzmir tren yolu hattı altından geçirdi. Başarılı çalışma ile tren seferlerinde aksama yaşanmadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün, Sevindik, Sümer ve Karşıyaka Mahallesi'nin alt yapı sorununu ortadan kaldıracak projesi tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi DESKİ söz konusu 3 mahalle ile birlikte kent merkezinde kullanılan atık suların büyük bir bölümünün Denizli Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'ne taşınacağı 2 bin 261 metre uzunluğundaki 2 bin 400 milimetre çapındaki kanalizasyon kolektör hatlarını döşüyor. Büyükşehir DESKİ, dev hattın Denizli-İzmir tren yolundan geçtiği Sümer Mahallesi 3. Sanayi bölgesinde özel bir operasyon gerçekleştirdi.

Tren seferlerinde aksama oluşmadan çalışmalar tamamlandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün TCDD'den aldığı özel izinle sabah 08.00'de başlayan çalışma ile ilk olarak 3x3 metre boyutlarında kutu betonarme menfezler döşendi, ardından ise 2 bin 400 milimetre çapında kanalizasyon kolektör hatları yerlerine kondu. Zamana karşı yarışılan çalışma TCDD görevlileri nezaretinde gece saat 23.00'de tamamlandı. Başarılı çalışma ile tren seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.

"İnşallah bu yatırımlar çok uzun yıllar kullanılacak"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, dev hatların içerisinden otomobillerin geçebildiğini vurgulayan, başarılı çalışmayı gerçekleştiren Büyükşehir DESKİ ekiplerine teşekkür etti. Altyapının zor, meşakkatli ve maliyetli işler olduğunu belirten Başkan Zolan, "Çok önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. İnşallah bu yatırımlar çok uzun yıllar kullanılacak. Geleceğe eser bırakmaya devam ediyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - DENİZLİ

Denizli Büyükşehir DESKİ altyapı için zamanla yarıştı
Denizli Büyükşehir DESKİ altyapı için zamanla yarıştı
Denizli Büyükşehir DESKİ altyapı için zamanla yarıştı
Denizli Büyükşehir DESKİ altyapı için zamanla yarıştı
Denizli Büyükşehir DESKİ altyapı için zamanla yarıştı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli Büyükşehir DESKİ altyapı için zamanla yarıştı - Son Dakika


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