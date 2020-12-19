Denizli Büyükşehir DESKİ'nin online abonelik sistemi çok sevildi - Son Dakika

Denizli Büyükşehir DESKİ'nin online abonelik sistemi çok sevildi

19.12.2020 20:28

Denizli Büyükşehir DESKİ'nin online abonelik sistemi çok sevildi Başkan Zolan; "Her şey vatandaşlarımızın sağlığı için" Pandemi dolayısıyla içme suyu aboneliği başta olmak üzere birçok işlemi evlerinden çıkmadan yapabilen Denizlililer, Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin vatandaşların ayağına...

Denizli Büyükşehir DESKİ'nin online abonelik sistemi çok sevildi

Başkan Zolan; "Her şey vatandaşlarımızın sağlığı için"

DENİZLİ - Pandemi dolayısıyla içme suyu aboneliği başta olmak üzere birçok işlemi evlerinden çıkmadan yapabilen Denizlililer, Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin vatandaşların ayağına kadar götürdüğü hizmetleri takdirle karşılıyor. Salgına karşı yoğun bir mücadele verdiklerini kaydeden Başkan Zolan, "Her şey vatandaşlarımızın sağlığı için" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirdiği online hizmetler vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Denizlililer, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'ne gitmeden kurumun resmi internet sitesinden birçok işlemini yapabiliyor. Vatandaşlar ev ya da işyerlerinden yapacağı online başvuru ile abonelik işlemleri, abone devir işlemleri, abonelik iptal işlemleri, güvence bedeli işlemleri, su açma kapatma işlemleri, endeks işlemleri, fatura işlemleri, tarife işlemleri, abone bilgi güncelleme işlemleri, sayaç bildirim işlemleri, mühürleme ve plaka işlemleri gibi hizmetleri alabiliyor. Online müracaatın ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ ekipleri vatandaşların ayağına kadar giderek söz konusu başvuru işlemlerini tamamlıyor.

"Kısa sürede gelip sorunumu çözdüler"

Bağbaşı Mahallesi'nde esnaf olan Halil İbrahim Ona, Büyükşehir DESKİ'nin online işlemleri üzerinden su saati ile ilgili sorunu için talepte bulunduğunu anlatarak, "Online müracaatımın ardından Büyükşehir ekipleri kısa sürede gelip sorunumu çözdüler. Teşekkür ederim" dedi.

"Altyapımızı vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için çok verimli kullanıyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesinin pandemi sürecinin başlangıcından itibaren salgına karşı yoğun bir mücadele içine girdiğini söyledi. Kovid-19 konusunda çok hassas olduklarını, çünkü vatandaşların sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Tüm tedbirlerimize had safhada devam ediyoruz. Bu kapsamda Büyükşehir DESKİ ekiplerimiz online başvurularla hizmeti vatandaşımızın ayağına kadar götürüyor. Vatandaşlarımız evinden ya da işyerinden çıkmadan birçok hizmeti online olarak alabiliyor. Teknolojik altyapımızı vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için çok verimli kullanıyoruz. Emek veren katkı sağlayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu günleri inşallah birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız" diye konuştu.

Online başvuru ve işlemler nasıl yapılıyor?

Vatandaşların www.deski.gov.tr'de "Abonelik İşlemleri" sekmesinden yapacağı işlemi seçerek, ilgili evrakının dijital fotoğrafını internet sitesine yüklemesi gerekiyor. Online başvurunun tamamlanmasının ardından konuyla ilgili işlem başlatan Büyükşehir DESKİ, vatandaştan randevu alarak ıslak imza almak için işyeri veya ikamet adresine gidiyor. Online abonelik işlemleriyle ilgili bilgi almak veya işlemlerinin hangi aşamada olduğunu öğrenmek isteyen tüm vatandaşların ise Büyükşehir DESKİ bünyesinde 7 gün 24 saat hizmet veren "Alo 185" çağrı merkezini arayabilecekleri belirtildi.

Denizli Büyükşehir DESKİ'nin online abonelik sistemi çok sevildi
Denizli Büyükşehir DESKİ'nin online abonelik sistemi çok sevildi
Denizli Büyükşehir DESKİ'nin online abonelik sistemi çok sevildi
Denizli Büyükşehir DESKİ'nin online abonelik sistemi çok sevildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Denizli, DESKİ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli Büyükşehir DESKİ'nin online abonelik sistemi çok sevildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz Son Dakika: Tedbirler işe yaradı, vaka ve ölüm sayıları düşüşe geçti: 29 Ekim günü koronadan 241 kişi vefat etti, 22 bin 195 yeni vaka tespit edildi Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Senarist Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Gaziantep'te 4. gol! Nefis bir şutla fark 2'ye çıktı Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti
Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'na aşkını resmen ilan etti: Gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim? Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'na aşkını resmen ilan etti: Gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?         
20:09
Ağabeyleri ile tartışan kadın, kurtulmak için yan daireye bina dışından girdi Ağabeyleri ile tartışan kadın, kurtulmak için yan daireye bina dışından girdi         
19:44
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, saçlarını kazıttı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, saçlarını kazıttı         
19:20
Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti         
19:04
Gaziantep faciası göz göre göre gelmiş! Bakanlık tüm hastaneleri 5 gün önce uyarmış Gaziantep faciası göz göre göre gelmiş! Bakanlık tüm hastaneleri 5 gün önce uyarmış         
18:51
İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor         
18:29
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" şovunun tüm bölümleri Youtube'dan kaldırıldı         
16:18
O Ses Türkiye uzun bir aradan sonra yılbaşında ekrana gelecek O Ses Türkiye uzun bir aradan sonra yılbaşında ekrana gelecek         
15:13
Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler         
14:54
13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı         
14:49
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı         
14:14
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 20:56:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli Büyükşehir DESKİ'nin online abonelik sistemi çok sevildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei