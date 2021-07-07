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Denizli Büyükşehir DESKİ yatırımlarıyla Dalaman Çayı daha temiz - Son Dakika

Denizli Büyükşehir DESKİ yatırımlarıyla Dalaman Çayı daha temiz

07.07.2021 12:33

- Denizli Büyükşehir DESKİ yatırımlarıyla Dalaman Çayı daha temiz Acıpayam'ın çevre sorunları Büyükşehir ile tarihe karışıyor Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan: "Kangren olmuş sorunları birer birer çözüyoruz" Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Atık Su Arıtma Tesisi ile ilçenin önemli...

- Denizli Büyükşehir DESKİ yatırımlarıyla Dalaman Çayı daha temiz

Acıpayam'ın çevre sorunları Büyükşehir ile tarihe karışıyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan: "Kangren olmuş sorunları birer birer çözüyoruz"

DENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Atık Su Arıtma Tesisi ile ilçenin önemli bir ihtiyacını daha gideren Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, açığa akan atık su sorununu da tarihe gömdü. Atık su için 2 bin 620 metre kollektör hat yatırımı yaparak, Dalaman Çayı'nın daha temiz olmasını DESKİ sağladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Acıpayam ilçesinin en önemli ihtiyaçları arasında bulunan Acıpayam Atık Su Arıtma Tesisi 2018 yılında hizmete alındı. Acıpayam ilçesinin çevre sorunlarını gidermeye devam eden Büyükşehir Belediyesi aynı yıl ilçedeki vahşi çöp depolamasını da sona erdiren Acıpayam- Serinhisar Katı Atık Aktarma İstasyonu'nu da faaliyete soktu. Yatırımlarıyla Acıpayam'ın çevre sorunlarını tek tek tarihe gömen Denizli Büyükşehir Belediyesi, son olarak ilçenin Aşağı Mahallesi'nde açığa akan atık su sorununu da çözüme kavuşturdu. Söz konusu bölgedeki atık suyu 2 bin 620 metrelik kollektör hattı yatırımı ile Acıpayam Atık Su Arıtma Tesisi'ne taşıyan Büyükşehir DESKİ, Dalaman Çayı'nın kirlenmesinin önüne geçmek başta olmak üzere bölgeye nefes aldıracak bir projeyi daha hayata geçirdi.

"Kangren olmuş sorunları birer birer çözüyoruz"

Denizli'nin kangren olmuş sorunlarını birer birer çözdüklerini vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan; "Acıpayamımızın atık su arıtma tesisi yoktu. Atık sular Dalaman Çayı'na gidiyordu. Dalaman Çayı'nın kirliliğini önlemek adına atık suların arıtılması gerekiyordu. Acıpayam Atık Su Arıtma Tesisini 2018 yılında tamamlayarak hizmete aldık. Aşağı Mahallemizde açığa akan atık sular da önemli bir sorun teşkil ediyordu. Biz de bu sorunu çözmek adına 2.620 metrelik atık su kollektör hattı inşa ederek Acıpayamımızın önemli bir sorununu daha çözdük. Çevre ve insan sağlığı bizim için her zaman önceliklidir, birincil plandadır. Bugüne kadar milletimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz inşallah. Acıpayamımıza, Denizlimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Acıpayam Atık Su Arıtma Tesisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin 2018 yılında hizmete aldığı Acıpayam Atık Su Arıtma Tesisi 27.600 metrekare alana kuruldu. Günlük ortalama 3.600 metreküp debisi bulunan Acıpayam Atık Su Arıtma Tesisi bölgesel arıtma niteliğinde inşa edildi. Betonarme biyolojik atık su ileri arıtma tesisi olarak inşa edilen Acıpayam Atık Su Arıtma Tesisi'nde atık suyun sulama suyu standartlarını sağlayacak şekilde arıtıldığı, buradaki atık suların fiziksel arıtma, ileri biyolojik arıtma ve dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutulduğu, daha sonra ise bu atık sudan azot, fosfor, organik karbon ve zararlı organizmaların giderimi yapılarak deşarj edildiği belirtildi.

Denizli Büyükşehir DESKİ yatırımlarıyla Dalaman Çayı daha temiz
Denizli Büyükşehir DESKİ yatırımlarıyla Dalaman Çayı daha temiz
Denizli Büyükşehir DESKİ yatırımlarıyla Dalaman Çayı daha temiz
Denizli Büyükşehir DESKİ yatırımlarıyla Dalaman Çayı daha temiz

Osman Zolan, Acıpayam, Denizli, DESKİ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizli Büyükşehir DESKİ yatırımlarıyla Dalaman Çayı daha temiz - Son Dakika


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