Denizli Büyükşehir'in 2021 yılı bütçesi 1 milyar 431 milyon lira oldu - Son Dakika

Denizli Büyükşehir'in 2021 yılı bütçesi 1 milyar 431 milyon lira oldu

19.11.2020 16:58
Denizli Büyükşehir'in 2021 yılı bütçesi 1 milyar 431 milyon lira oldu, System.String[]

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi ile Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (DESKİ) 2021 yılı bütçeleri onaylandı.

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi ile Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (DESKİ) 2021 yılı bütçeleri onaylandı. Toplam 1 milyar 431 milyon TL'lik bütçenin kente güzellikler getirmesini dileyen Başkan Osman Zolan, "Bugüne kadar çok güzel hizmetler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Aynı şevk ve heyecanla Denizli'de yaşayan 1 milyon 40 bin vatandaşımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı ve DESKİ Genel Müdürlüğü Kasım Ayı Genel Kurul Toplantısı, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ'nin 2021 performans programları ve 2021 yılı bütçeleri görüşüldü. Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ'nin 2021 yılı toplam bütçeleri, performans programları ile 19 ilçenin bütçeleri oylanarak kabul edildi. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 825 milyon TL, DESKİ'nin bütçesi ise 606 milyon TL olmak üzere toplamda 1 milyar 431 milyon TL olarak belirlendi.Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, kabul edilen bütçenin 2021 yılının planlaması olduğunu belirterek, "Bugüne kadar çok iş yaptık, çok güzel hizmetler yaptık ama ihtiyaçlar bitmez. Bazı işleri sürdürmek, talep edilen işleri yapmak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüyüz. 2021 yılı bütçesi de inşallah vatandaşlarımızın taleplerini karşılayacak. Bugüne kadar çok güzel hizmetler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Aynı şevk ve heyecanla, kimseyi ayırt etmeden, Denizli'de yaşayan 1 milyon 40 bin vatandaşımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bütçemizde 19 ilçe ve 616 mahallemizi bugüne kadar olduğu gibi bir bütün olarak hiçbir ayrım yapmadan, nerede ne talep var, o önceliklidir. İhtiyaçları sağlıklı bir şekilde tespit ederek yürüyüşümüzü ve hizmetimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.


Denizli Büyükşehir'in 2021 yılı bütçesi 1 milyar 431 milyon lira oldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Denizli, DESKİ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizli Büyükşehir'in 2021 yılı bütçesi 1 milyar 431 milyon lira oldu - Son Dakika


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