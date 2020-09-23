Denizli Büyükşehir'in dünya birincisi olması için destek yağıyor - Son Dakika

Denizli Büyükşehir'in dünya birincisi olması için destek yağıyor

DÜNYA Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda Türkiye şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, dünyanın önde gelen 58 kenti arasında şampiyon olmak için mücadele veriyor.

Denizli Büyükşehir'in dünya birincisi olması için destek yağıyor, System.String[]

DÜNYA Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda Türkiye şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, dünyanın önde gelen 58 kenti arasında şampiyon olmak için mücadele veriyor. İnternet üzerinden yapılan oylamada alınacak en çok oy ile şampiyonun belirleneceği yarışma için Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne destek yağıyor.

WWF'nin düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye şampiyonu oldu. Büyükşehir Belediyesi, dünyanın önde gelen 58 kenti arasında da şampiyon olabilmek için mücadele etmeye başladı. Sosyal medya oylaması ve online oylamada alınacak en çok oy ile belirlenecek yarışma için Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne hem kent sakinlerinden hem de diğer illerden destek yağmaya başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi sosyal medyada yarışma için 'Kankalar uyuya mı kaldınız? Bir destek atın... : )' paylaşımı yaptı. Büyükşehir Belediyesinin esprili destek çağrısına Bursa, Samsun, Gaziantep, Kocaeli, Ordu ve Kayseri büyükşehir belediyelerinde destek geldi.TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN DESTEK YAĞIYOR Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımında, "Yettik gari : ) Payitaht Bursa'dan Denizli'mize selamlar" ifadesi kullanıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi, "Öhö öhö biz de buradayız. Oylar tabi ki size", Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Bilirsin her zaman sürdürülebilirliğin yanındayız", Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Biz gücümüzü her zaman birbirimizden alırız. Desteğimiz sizinle", Ordu Büyükşehir Belediyesi, "Yettik gari", Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Desteğimiz sizinle" ifadeleriyle Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne destek verdi. Kırıkkale, Zonguldak, Ağrı, Elazığ, Aksaray, Bingöl ve Kastamonu belediyesi gibi birçok kentin belediyesi de resmi sosyal medya hesaplarından #WeLoveDenizli etiketi ile oy kullanarak Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yanında yer aldı.NASIL OY KULLANILIYOR?Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda herkes, her gün birçok farklı platformda birden fazla oy kullanabiliyor. Yarışmanın online oylaması 'https://welovecities.org/tr/denizli/' adresinden, sosyal medya oylaması ise Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından yapılıyor.'https://welovecities.org/tr/denizli/' adresindeki "Denizli İçin Oy Ver" sayfasında yer alan 'Şimdi Oy Ver' linkini tercih eden kullanıcılar aynı zamanda Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarında da oy kullanabiliyor. Kullanıcıların her gün 1 kez olmak üzere sosyal medya hesaplarından ' #WeLoveDenizli' etiketi kullanarak yapacağı paylaşımlar yine 1 oy yerine geçiyor.BEĞENİ, PAYLAŞIM VE YORUM OY SAYILIYOR

11 Ekim 2020'ye kadar sürecek yarışmada Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal sosyal medya hesaplarında, '#WeLoveDenizli' etiketi ile yapacağı paylaşımlara yapılacak beğeni, paylaşım ve yorumlar da oy sayılıyor.


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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 15:03 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizli Büyükşehir'in dünya birincisi olması için destek yağıyor - Son Dakika

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