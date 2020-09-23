Denizli Büyükşehir'in dünya birincisi olması için destek yağıyor - Son Dakika

DÜNYA Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda Türkiye şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, dünyanın önde gelen 58 kenti arasında şampiyon olmak için mücadele veriyor. İnternet üzerinden yapılan oylamada alınacak en çok oy ile şampiyonun belirleneceği yarışma için Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne destek yağıyor.

WWF'nin düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye şampiyonu oldu. Büyükşehir Belediyesi, dünyanın önde gelen 58 kenti arasında da şampiyon olabilmek için mücadele etmeye başladı. Sosyal medya oylaması ve online oylamada alınacak en çok oy ile belirlenecek yarışma için Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne hem kent sakinlerinden hem de diğer illerden destek yağmaya başladı.

11 Ekim 2020'ye kadar sürecek yarışmada Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal sosyal medya hesaplarında, '#WeLoveDenizli' etiketi ile yapacağı paylaşımlara yapılacak beğeni, paylaşım ve yorumlar da oy sayılıyor.