Denizli Büyükşehir Meclisi'nden harekata destek bildirisi

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvveleri'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla bildiri yayınladı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı Olağan Toplantısı'nın ikinci birleşimi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Başkan Zolan'ın önerisiyle, gündemin 40'ncı maddesinde yer alan Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı hazırlanan bildiri görüşüldü. Toplantıda ayrıca bildiri okundu. Konuşma yapan Başkan Zolan, "Bu okunan metinle hem cephedeki Mehmetçiğimize, hem de ülkemize destek olmak, duygu ve düşüncelerimizi tüm dünyaya duyurmak adına meclisimizin gündemine getirdik. Büyükşehir Belediye Meclisimizin bir açıklaması ve bildirisi olması hususunda oylarınıza sunuyorum" dedi. Başkan Zolan'ın konuşmasının ardından yapılan oylamada bildiri; AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti meclis üyelerince oybirliğiyle kabul edildi.

BİLDİRİDE YAZANLAR

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde okunan bildiri şöyle: