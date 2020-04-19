DENİZLİ-Büyükşehir personeline pasta sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel DENİZLİ-Büyükşehir personeline pasta sürprizi - Son Dakika

DENİZLİ-Büyükşehir personeline pasta sürprizi

6 saat önce

Büyükşehir personeline pasta sürpriziDENİZLİ'de yaşayan Yurdanur Daldaş, sokağa çıkma yasağında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun şekilde çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri için evinde pasta ve kurabiye yaptı.

Büyükşehir personeline pasta sürprizi

DENİZLİ'de yaşayan Yurdanur Daldaş, sokağa çıkma yasağında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun şekilde çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri için evinde pasta ve kurabiye yaptı. Ekipleri telefonla arayan Daldaş, pasta ile kurabiyeleri Belediye personeline ikram etti.

Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından vatandaşların ihtiyacını karşılamak için hummalı bir çalışma yürüten Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kendilerini duygulandıran bir sürprizle karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi ve Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken Akkonak Mahallesi'nde yaşayan Yurdanur Daldaş, Büyükşehir Belediyesi'nin 'Alo 153' hattını arayarak sahada seferber olan çalışanlar için pasta yaptığını söyledi. Kendileri için yapılan pasta sürprizi karşısında duygulanan Büyükşehir Belediyesi ekipleri Yurdanur Daldaş'ın evine giderek el emeği pasta ve kurabiyeleri aldı, sahada çalışan personellere ikram etti.

PASTA VE KURABİYE İKRAMI YAPTI

Yurdanur Daldaş, sokağa çıkma yasağı sırasında, fedakarca çalışan ekiplere destek olmak istediğini belirti, Çalışanlar için ben de bir katkıda bulunmak istedim. Onlar böyle bir vefa örneği gösterirken ben de onlara yardımcı olmak istedim. Hazırladıklarımı da Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerimize teslim ettim. Büyükşehir Belediyemizin çalışanlarına bu zor günlerde verdikleri emekler için teşekkür ediyorum dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Daldaş'a duyarlılığı nedeniyle teşekkür edip, zabıta ekipleriyle çiçek gönderdi.

ZABITA AÇ KALAN KÖPEĞİ BESLEDİ

Öte yandan Sami U. ise, Saraylar Mahallesi'nde işlettiği otoparkta köpeğinin olduğunu ve aç kaldığını belirtip, Büyükşehir Alo 153 hattından yardım istedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri verilen adrese giderek aç kalan köpeği besledi.

DENİZLİ-Büyükşehir personeline pasta sürprizi

Denizli, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 01:32 Kaynak: DHA

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