Denizli Büyükşehir Sevgi Eli, 14 yılda 138 bin 412 kişiye umut oldu - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, 14 yılda, 138 bin 412 kişiye yardım eli uzattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizli'de ihtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşlar arasında köprü görevini yürütmek için 14 Şubat 2006 Sevgililer Günü'nde kurulan Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli'nin çaresizlere umut olmaya devam ediyor.

Sevgi Eli'nin her yıl on binlerce ihtiyaç sahibine gıda, kıyafet ve ev eşyası yardımı yaptığı, hayırseverlerin bağışlarını muhtaç vatandaşlara ulaştırdığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İhtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, 2020 yılında 482 aileye 6 bin 551 ev eşyası yardımı yaptı. Bunun yanında afet ve yangın sebebiyle evi zarar gören 25 ailenin de ev eşyalarını yenileyen Sevgi Eli, 1290 hayırseverin yaptığı ayni yardımı da 6 bin 861 vatandaşa ulaştırarak yaralarına merhem oldu. Denizli'de 14 yıldır ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına koşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, 17 bin 500 vatandaşa da gıda yardımında bulundu. Hizmet vermeye başladığı 2006'dan bu yana 34 bin 603 ailenin yardımına koşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, bugüne kadar 138 bin 412 kişinin elinden tutarak eşine az rastlanır bir katkıda bulundu."

Mağaza konsepti beğeni topluyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sevgi Eli'nin, Denizli'de sevgi dolu gönüllerin dayanışma ruhu ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında başrol oynadığını belirtti.

Sevgi Eli'nin hizmet binasının mağaza konsepti şeklinde olduğunu belirten Zolan, şunları kaydetti:

"Sevgi Eli mağazamız ile vatandaşlarımıza destek olmanın yanı sıra arzu ettikleri şekilde sanki alışveriş yapıyormuşçasına ihtiyaçlarını gidermelerini sağlayacak bir ortam oluşturduk. Erkek, kadın, çocuk, gelinlik ve damatlıkla ilgili reyonlarımızda birçok ürünü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bizim verdiğimizi değil kendi tercih ettiği, beğendiği giyim eşyasını alıp ihtiyacını gideriyor. Gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden biri olan Sevgi Eli, kuruluşundan bu yana yüreklere dokunmaya devam ediyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığımız ile koordine olan Sevgi Eli, merkez ve ilçelerde çıkan yangın, afet gibi olaylarda eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımızın imdadına koşuyor, ev eşyalarını baştan aşağı yeniliyor. İtfaiyemiz evlerde çıkan yangınları, Sevgi Eli'miz de gönüllerdeki yangınları söndürüyor."