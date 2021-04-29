Denizli'de tam kapanmada, acil ihtiyaçlar ALO 153 hattına iletilebilecek - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma döneminde evden çıkamayan vatandaşların acil ihtiyaçları için ALO 153 hattını arayabileceklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bugün saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma dönemi öncesi tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Acil ihtiyacı olan vatandaşların talepleri için nöbetçi ekipler oluşturduğu kaydedilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Acil ihtiyacı bulunan vatandaşlar taleplerini ALO 153 telefon hattına iletebilecek. Özellikle evinden çıkamayan kronik hastalar, yaşlılar ve yalnız yaşayan vatandaşların ihtiyaçları ekipler tarafından öncelikli olarak karşılanacak. Günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gideren Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi de hizmetlerini sürdürecek."

Büyükşehir otobüsleri ve Hava Ulaşım hizmette

Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi hizmet veren belediye otobüslerinin tam kapanma döneminde de seferlerine devam edeceği kaydedilen açıklamada, "Sabah saat 06.00'da başlayacak otobüs seferleri akşam saat 18.30'da sonlandırılacak. Tam kapanma döneminde bazı otobüs seferlerinde yapılacak düzenleme ile yeni düzenlenen sefer saatleri, Büyükşehir Belediyesinin App Store veya Google Play'den indirilebilecek akıllı uygulamasından takip edebilecek. Ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesinin Çardak Havalimanına ulaşımı sağlayan servisleri ve kişiye özel VIP hizmeti de devam edecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tam kapanma dönemi için tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, bu süreçte belediyecilik hizmetlerinde aksama olmayacağını ve hiç kimsenin mağdur edilmeyeceğini vurguladı.