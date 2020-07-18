Denizli Büyükşehirde pandemi sonrası ilk meclis toplantısı - Son Dakika

Denizli Büyükşehirde pandemi sonrası ilk meclis toplantısı

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, korona virüs salgınının başlamasından itibaren ilk oturumunu gerçekleştirdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, korona virüs salgınının başlamasından itibaren ilk oturumunu gerçekleştirdi. Başkan Osman Zolan'ın yönettiği oturumda, virüs tedbirleri eksiksiz uygulandı.

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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında toplanan meclis, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya girerken tüm katılımcıların termal tabletlerle ateşleri ölçülürken, el dezenfektan cihazı ile hijyen kurallarına uyulması sağlandı. Ayrıca meclis üyelerinin Fatma Yıldız Salonu'nda sosyal mesafe kuralına uygun bir oturma düzeninde ve maske ile toplantıya katılımları sağlandı.


"Salgına karşı olağanüstü mücadele verildi"


56 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, salgın sürecinde Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarına ara vermek zorunda kaldıklarını belirterek, bu süreçte hayatını kaybeden vatandaşlara baş sağlığı temennisinde bulundu. Başkan Osman Zolan, "Ülkemiz, şehrimiz ve dünyadaki fotoğrafı gördükten sonra buradaki mücadele ve sonuç alma noktasında en az vaka ve kayıpla çıkma noktasında olağanüstü gayretler oldu. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımızın ve ilgili bakanlıklarımızın çalışmaları, şehrimizde Valiliğimiz, tüm belediyelerimiz, tüm kuruluşlarımız ve sağlık çalışanlarımız olağanüstü gayret gösterdi, seferber oldu" diye konuştu.


"Rehavete kapılmayalım"


Başta sokağa çıkma kısıtlamaları olmak üzere pek çok kurala vatandaşlarında riayet göstererek en az vaka ve kayıpla çıkıldığını anımsatan Başkan Osman Zolan sözlerini şöyle sürdürdü:


"Salgında vatandaşlarımız da kurallara uyma, sokağa çıkma kısıtlamalarından tutun diğer kurallara uyma noktasında vatandaşlarımız özellikle 65 yaş üstü büyüklerimiz gerçekten hassasiyet gösterdi. Bu tüm gayret ve destekler birleştiğinde kurallara uyma ve sonuçlar, çok şükür hem ülkemiz, hem de şehrimizde en az acı ve vakayla toparlamış durumdayız. Şunu da net belirtelim, her şey bitmiş değil, rehavete kapılmayalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak inşallah bu mücadelemizi sürdüreceğiz."


"Dünyaya örnek bir mücadele sergilendi"


Bu süreçte gerek hükümetin gerekse yerel yönetimler ve diğer kurumların başarılı bir sınav verdiğini, en üst seviyede birlik ve beraberlik duygusunun yaşatıldığına dikkat çeken Başkan Zolan, "Sosyal devlet anlamında gerçekten ülkemiz imkanı olan olmayan ayrımı yapmaksızın herkese sağlık anlamında olağanüstü hizmet verdi. Tedavi noktalarındaki hekimlerimiz ve bilim kurulu noktasında yoğun çalışmalar oldu. Aynı zamanda hem hükümetimiz, belediyelerimiz, diğer kurumlarımız ve insanlarımız yardımlaşma noktasında en üst seviyede örneklerini ortaya koydu. Herkes birbirini gücü yettiğince sahip çıkmaya çalıştı. Bu dünyaya örnek olan bir mücadeledir. Tüm kurumlarımızın gayretleri ile bu mücadelemiz sürecek. Bu süreçte olduğu gibi inşallah birlik beraberlik çerçevesinde her işimizi aşarak güzelliklere bir an önce kavuşmamız gerekiyor" diye konuştu.


Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Meclisi Temmuz ayının ilk oturumunda ihtisas komisyonları, encümen üyeleri seçildi. Encümen üyeleri, Dilaver Yardım, Mahir Altuğ, Sevgi Çölhan, Fazıl Altıntaş ve Yusuf Garip adlı isimler oldu. - DENİZLİ

Nihat Zeybekci, Osman Zolan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli Büyükşehirde pandemi sonrası ilk meclis toplantısı - Son Dakika
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