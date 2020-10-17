Denizli Büyükşehirden Ermenistan'a kınama - Son Dakika

Denizli Büyükşehirden Ermenistan'a kınama

17.10.2020 13:17
Denizli Büyükşehirden Ermenistan'a kınama, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, savaş ve insanlık suç işleyen Ermenistan'ı şiddetle kınayarak kardeş devlet Azerbaycan'ın yanında olduklarını haykırdı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, savaş ve insanlık suç işleyen Ermenistan'ı şiddetle kınayarak kardeş devlet Azerbaycan'ın yanında olduklarını haykırdı. Başkan Zolan, "Can kardeşimiz Azerbaycan kendi hakkını ve toprağını kurtarmak için olağanüstü bir şekilde gayret ve mücadele ediyor. Allah'ım bu mücadeleyi zaferle sonuçlandırsın" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı Olağan Toplantısı'nın birinci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan saldırılarını şiddetle kınayan Başkan Zolan, 30 yıldır süren işgalin bir an evvel sona ermesini diledi. Hocalı'da yaşanan soykırımı anlatarak 1992'den bu güne o acıyı yüreklerde hissettiklerini kaydeden Başkan Zolan, "30 yılı aşkın süredir, tek millet iki devlet can Azerbaycan toprakları işgal altında ve tarihe kara bir leke olarak geçen Hocalı Soykırımı var. Çoluk, çocuk, yaşlı, kadın demeden sadece öldürmek değil, vahşice işlenen bir soykırım söz konusu. İnşallah bu işgal Azerbaycanımızın mücadelesiyle ve bizlerin de manevi desteğimizle son bulacaktır" dedi.

"Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar"

Başkan Zolan, "Yıllar önce şehrimizde bir parkımıza Azerbaycan- Karabağ adını verdik, içerisine de Hocalı Soykırımı ile ilgili bir anıt yaptık. Kardeşliğimizin pekişmesi anlamında, yine aynı ruhla can Azerbaycan'ın yanındayız, beraberiz, duacıyız" diye konuştu. Birleşmiş Milletler ve batılı devletlerin Karabağ işgaline göz yumduğunu belirten Başkan Zolan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un "Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar" dizeleriyle yaşanan işgale seyirci kalan devletleri eleştirdi. Başkan Zolan, "Birleşmiş Milletlerde 30 yıldır alınmış birçok karar var ve işgal devam ediyor ama hiç kimsenin sesi çıkmadı maalesef. Sözde güçlü devletler, sözde insan hakkını savunan devletler sessiz kaldı. Bu sessizliğin sonunda can kardeşimiz Azerbaycan kendi hakkını ve toprağını kurtarmak için olağanüstü bir şekilde mücadele ediyor. Allah'ım bu mücadeleyi zaferle sonuçlandırsın inşallah" diye konuştu. - DENİZLİ

Denizli Büyükşehirden Ermenistan'a kınama
Denizli Büyükşehirden Ermenistan'a kınama
Denizli Büyükşehirden Ermenistan'a kınama
Denizli Büyükşehirden Ermenistan'a kınama
Denizli Büyükşehirden Ermenistan'a kınama
Denizli Büyükşehirden Ermenistan'a kınama

Osman Zolan, Azerbaycan, Ermenistan, Denizli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli Büyükşehirden Ermenistan'a kınama - Son Dakika

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