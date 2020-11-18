Denizli Büyükşehirin 2021 yılı bütçesi 1 milyar 431 milyon TL olarak belirlendi - Son Dakika

Denizli Büyükşehirin 2021 yılı bütçesi 1 milyar 431 milyon TL olarak belirlendi

18.11.2020 15:27

- Denizli Büyükşehirin 2021 yılı bütçesi 1 milyar 431 milyon TL olarak belirlendi Başkan Zolan: "Milletimizin refahı, mutluluğu ve geleceğimize güzel bir Denizli bırakabilmek gece gündüz çalışıyoruz" Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin 2021 yılı bütçeleri onaylandı.

- Denizli Büyükşehirin 2021 yılı bütçesi 1 milyar 431 milyon TL olarak belirlendi

Başkan Zolan: "Milletimizin refahı, mutluluğu ve geleceğimize güzel bir Denizli bırakabilmek gece gündüz çalışıyoruz"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin 2021 yılı bütçeleri onaylandı. Toplam 1 milyar 431 milyon TL'lik bütçenin kente güzellikler getirmesini dileyen Başkan Zolan, "Bugüne kadar çok güzel hizmetler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz . Aynı şevk ve heyecanla Denizli'de yaşayan 1 milyon 40 bin vatandaşımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kasım Ayı Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin 2021 yılı performans programları ve 2021 yılı bütçeleri görüşüldü. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir DESKİ'nin 2021 yılı toplam bütçeleri, performans programlarını ile 19 ilçenin bütçeleri oylanarak kabul edildi. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesinin bütçesi 825 milyon TL, Büyükşehir DESKİ'nin bütçesi ise 606 milyon TL olmak üzere toplamda 1 milyar 431 milyon TL olarak belirlendi.

"2021 bütçesi de vatandaşlarımızın taleplerini karşılayacak"

Toplantılara başkanlık eden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kabul edilen bütçenin 2021 yılının planlaması olduğuna dikkati çekerek, hayırlı olmasını diledi. Başkan Osman Zolan, "Bugüne kadar çok iş yaptık, çok güzel hizmetler yaptık ama ihtiyaçlar bitmez. Bazı işleri sürdürmek, talep edilen işleri yapmak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüyüz. 2021 yılı bütçesi de inşallah vatandaşlarımızın taleplerini karşılayacak" diye konuştu.

"19 ilçe ve 616 mahalle hiçbir bir ayrım olmadan talepler karşılanacak"

Her bölgenin ihtiyacını sağlıklı bir şekilde yerine getirileceğini belirten Osman Zolan, "Tüm çalışanlarımızla birlikte 1 Ocak'tan itibaren 2021 yılında da milletimizin refahı, mutluluğu ve geleceğimize güzel bir Denizli bırakabilmek adına inşallah gece gündüz çalışacağız. Allah'ım yolumuzu açık etsin, sağlıklı bir şekilde hep beraber, el ele çalışmayı nasip etsin. Bütçemizde 19 ilçe ve 616 mahallemizi bugüne kadar olduğu gibi bir bütün olarak hiçbir ayrım yapmadan, nerede ne talep var, o önceliklidir. İhtiyaçları sağlıklı bir şekilde tespit ederek yürüyüşümüzü ve hizmetimizi sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kulandı.

Öte yandan Başkan Zolan, kuruluşlarından bu yana 6 bin kilometrenin üzerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşenirken, Atık su arıtma tesisleriyle çevreye en üst seviyede hassasiyet göstermenin önemli olduğunu belirtti.

Denizli Büyükşehirin 2021 yılı bütçesi 1 milyar 431 milyon TL olarak belirlendi
Denizli Büyükşehirin 2021 yılı bütçesi 1 milyar 431 milyon TL olarak belirlendi
Denizli Büyükşehirin 2021 yılı bütçesi 1 milyar 431 milyon TL olarak belirlendi
Denizli Büyükşehirin 2021 yılı bütçesi 1 milyar 431 milyon TL olarak belirlendi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Denizli, DESKİ, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizli Büyükşehirin 2021 yılı bütçesi 1 milyar 431 milyon TL olarak belirlendi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti Efsane boksör Mike Tyson, ringlere geri dönüyor Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısından bir müjde daha: Yüzde 95'ten fazla koruma sağladı 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada Evlilik teklifi reddedilen adam, genç kızı gaz yağı ile yakarak öldürdü Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber keşke sorsaydınız Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi
Yeni korona tedbirleri sonrasında AVM'lerdeki kafe ve restoranlar da paket servis şeklinde hizmet verecek Yeni korona tedbirleri sonrasında AVM'lerdeki kafe ve restoranlar da paket servis şeklinde hizmet verecek         
15:58
Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı         
15:54
İstanbul'un koronavirüs kırılganlık haritasında Avrupa Yakası'ndaki mahalleler daha riskli bulundu İstanbul'un koronavirüs kırılganlık haritasında Avrupa Yakası'ndaki mahalleler daha riskli bulundu         
15:36
Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz         
14:57
Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar         
14:18
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
"Uygunsuz görüntüleri var" iddiasıyla kızını öldürmüştü! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı         
13:30
Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş         
12:45
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu         
12:03
Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim         
11:39
"Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti         
11:36
Yaşlı adam üçüncü kattan yere çakıldı! Korkunç ölüm kamerada Yaşlı adam üçüncü kattan yere çakıldı! Korkunç ölüm kamerada         
11:23
Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu         
11:11
Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor         
10:31
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 16:09:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli Büyükşehirin 2021 yılı bütçesi 1 milyar 431 milyon TL olarak belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei